Debuts en banquillos de Chelsea y Manchester United en tercera ronda de la FA Cup

Tras la jornada navideña de la Premier League, paso a la FA Cup, con una tercera ronda en la que las principales novedades serán los debuts de Liam Rosenior y Darren Fletcher en los banquillos de Chelsea y Manchester United, respectivamente.

Los malos resultados esta temporada provocaron estos movimientos en dos de los clubes más importantes del fútbol inglés.

El desconocido Rosenior, hasta ahora entrenador del Estrasburgo francés, se estrenará en el banquillo de los Blues el sábado frente al Charlton Athletic, un club vecino, del barrio londinense de Greenwich, que esta temporada disputa el Championship (segunda categoría).

Más complicado lo tendrá, a priori, Fletcher el domingo, cuando el Manchester United, que esta misma semana cesó al portugués Rúben Amorim, reciba en Old Trafford al Brighton.

Especialmente tenso se presenta esta eliminatoria para un Tottenham en crisis deportiva que recibe al Aston Villa del entrenador español Unai Emery, tercer clasificado de la Premier.

- ¿Frank, el próximo en caer? -

Una eliminación de los Spurs podría propiciar el próximo cese de un técnico de la liga inglesa, en este caso el danés Thomas Frank, cuyo equipo ha sufrido seis derrotas en los últimos doce partidos de campeonato disputados, además de cuatro empates y solo dos victorias.

Los otros duelos 100% Premier League serán Everton-Sunderland y Newcastle-Bournemouth.

El líder de la Premier, Arsenal, viajará el domingo a Portsmouth (segunda categoría), mientras que el segundo clasificado, Manchester City, recibirá el sábado a un cuadro de tercera división, el Exeter, al igual que el Liverpool, que el lunes jugará contra el Barnsley.

Programa de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra (FA Cup) con equipos de la Premier League:

- Viernes:

(19h30 GMT) Wrexham - Nottingham

- Sábado:

(12h15 GMT) Everton - Sunderland

Wolverhampton - Shrewsbury Town

Macclesfield FC - Crystal Palace

(15h00 GMT) Manchester City - Exeter City

Sheffield W. - Brentford

Fulham - Middlesbrough

Newcastle - AFC Bournemouth

Burnley - Millwall

(17h45 GMT) Tottenham - Aston Villa

(20h00 GMT) Charlton - Chelsea

- Domingo:

(12h00 GMT) Derby County - Leeds

(14h00 GMT) Portsmouth - Arsenal

(14h30 GMT) West Ham - Queens Park Rangers

(16h30 GMT) Manchester United - Brighton

- Lunes:

(19h45 GMT) Liverpool - Barnsley