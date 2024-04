Decenas de arrestos en campus de California mientras persisten protestas contra la guerra en Gaza

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — La policía arrestó pacíficamente el miércoles a estudiantes que protestaban en la Universidad del Sur de California, horas después de que la policía de una universidad de Texas detuviera violentamente a decenas de manifestantes, en los más recientes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las personas que protestan en universidades de todo Estados Unidos contra la guerra en Gaza.

Aunque las tensiones aumentaron entre la policía y los estudiantes que protestaban en la Universidad del Sur de California a primera hora del día, por la tarde los manifestantes empezaron a ser detenidos sin incidentes mientras helicópteros sobrevolaban la zona.

Los agentes de policía rodearon al cada vez más reducido grupo, que se sentó desafiando una advertencia anterior de que se dispersaran o serían detenidos. Más allá de la línea policial, cientos de curiosos observaban. La escuela cerró el campus.

Aunque algunas universidades que tratan de aplacar las protestas han recurrido rápidamente a las fuerzas del orden, las detenciones en California contrastaron fuertemente con el caos que tomó lugar horas antes en la Universidad de Texas, campus Austin.

Cientos de policías locales y estatales —algunos de ellos a caballo y con porras en la mano— se lanzaron contra los manifestantes provocando que algunos terminaran en el piso. Los agentes realizaron 34 detenciones a instancias de la universidad y del gobernador de Texas, Gregg Abbott, según el Departamento de Seguridad Pública estatal.

Un fotógrafo que cubría la manifestación para Fox 7 Austin estaba en medio del melé cuando un agente lo aventó hacia el suelo. La estación confirmó que el fotógrafo fue arrestado. Un veterano periodista de Texas fue derribado en el tumulto y se le pudo ver sangrando antes de que la policía lo llevara con personal médico de urgencias.

Dane Urquhart, estudiante de tercer año en Texas, consideró que la presencia policial y las detenciones fueron una “reacción exagerada”, y añadió que la protesta “habría seguido siendo pacífica” si los agentes no hubieran acudido en masa.

“Debido a todas las detenciones, creo que se van a producir muchas más (manifestaciones)”, afirmó Urquhart.

La policía se marchó tras horas de esfuerzos por controlar a la multitud, y unos 300 manifestantes volvieron a sentarse en el pasto y entonaron cánticos bajo la emblemática torre del reloj de la escuela.

En una declaración el miércoles por la noche, el presidente de la universidad, Jay Hartzell, dijo: “Nuestras normas importan, y se harán cumplir. Nuestra universidad no será ocupada”.

En tanto, en la Universidad Politécnica Estatal de California, en Humboldt, los estudiantes se atrincheraron en un edificio por tercer día consecutivo. La escuela cerró el campus durante todo el fin de semana e impartió clases de manera virtual.

La Universidad de Harvard, en Massachusetts, había intentado adelantarse a las protestas de esta semana limitando el acceso a Harvard Yard y exigiendo permiso para instalar carpas y mesas. Pero eso no impidió a los manifestantes montar un campamento con 14 tiendas el miércoles, que se instalaron tras un mitin contra la suspensión del Comité Universitario de Solidaridad con Palestina por parte de la universidad.

Los estudiantes que protestan contra la guerra de Israel en Gaza exigen a los centros educativos que corten sus lazos financieros con Israel y retiren inversiones en empresas que facilitan el conflicto. Algunos estudiantes judíos afirman que las protestas han derivado hacia el antisemitismo y les han infundido temor a pisar el campus, lo que ha propiciado en parte una mano más dura de parte de las universidades.

Esta semana, en la Universidad de Nueva York, la policía detuvo a 133 manifestantes, mientras que el lunes más de 40 manifestantes fueron detenidos en un campamento en la Universidad de Yale.

En tanto, la Universidad de Columbia evitó otro enfrentamiento entre estudiantes y policías a primera hora del día. La rectora de la universidad, Minouche Shafik, había fijado el martes como plazo la medianoche para llegar a un acuerdo sobre el desalojo del campamento, pero la universidad amplió las negociaciones, afirmando que continuaría dialogando con los manifestantes durante otras 48 horas.

La policía intentó desalojar el campamento de Columbia por primera vez la semana pasada, cuando detuvo a más de 100 manifestantes. Pero la maniobra resultó contraproducente, ya que animó a estudiantes de todo el país a levantar campamentos similares y motivó a los manifestantes de Columbia a reagruparse.

Unas 60 carpas permanecían en el campamento de Columbia el miércoles. El espacio se veía tranquilo: los estudiantes entraban y salían, y la seguridad seguía siendo estricta en el campus: se exigía identificación y la policía había instalado vallas metálicas.

La universidad declaró que había acordado con los representantes de la protesta que en el campamento sólo permanecerían estudiantes y que se prohibiría utilizar un lenguaje discriminatorio o de acoso.

En el campus de la Universidad de Minnesota, unas cuantas decenas de estudiantes realizaron una protesta un día después de que nueve manifestantes fueron detenidos cuando la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. La representante federal Ilhan Omar, cuya hija fue una de las manifestantes arrestadas en Columbia la semana pasada, asistió a una manifestación posteriormente.

Un grupo compuesto por más de 80 profesores firmaron una carta el miércoles en la que exigían al rector de la universidad y a otros directivos desechar cualquier cargo y permitir la instalación de futuros campamentos sin lo que describieron como represalias policiales.

Escribieron que estaban “horrorizados de que la administración permita una violación tan clara de los derechos de nuestros estudiantes a expresarse libremente en contra del genocidio y la ocupación actual de Palestina”.

Perry informó desde Meredith, Nueva Hampshire. Periodistas de The Associated Press de todo el país contribuyeron a este despacho, entre ellos Joey Cappelletti, Will Weissert, Larry Lage, Steve LeBlanc, Dave Collins, Jim Salter, Haven Daley, Jesse Bedayn, John Antczak, Julie Walker y Joseph Krauss.