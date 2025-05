Decenas de cocinas comunitarias de gaza cierran al agotarse el suministro y se agrava el hambre

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud Issa

EL CAIRO/GAZA, 8 mayo (Reuters) - Decenas de cocinas comunitarias de Gaza cerraron sus puertas el jueves debido a la falta de suministros, lo que acaba con un salvavidas que usaban cientos de miles de personas, un nuevo golpe a los esfuerzos para combatir el hambre creciente en el enclave. La medida se adoptó horas después de que la organización humanitaria estadounidense World Central Kitchen (WCK) anunciara que se había quedado sin los ingredientes necesarios para proporcionar las comidas gratuitas que tanto se necesitan y que Israel le había impedido traer ayuda a la Franja. Amjad al-Shawa, director de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Palestinas (ONGP), en Gaza, dijo a Reuters que la mayoría de las 170 cocinas comunitarias del enclave habían cerrado tras quedarse sin existencias debido al bloqueo continuado de Israel sobre Gaza. Shawa dijo que la decisión de la WCK, que se anunció a última hora del miércoles, y el cierre de las cocinas comunitarias el jueves causarían un descenso de entre 400.000 y 500.000 comidas gratuitas al día para los 2,3 millones de habitantes.

"Hoy en Gaza todos pasan hambre. El mundo debe actuar ahora para salvar a la gente de aquí", afirmó Shawa, en comentarios a Reuters por teléfono desde Gaza.

"Las cocinas que quedan cerrarán pronto. La catástrofe del hambre es indescriptible. La gente está perdiendo su única fuente de alimentos", añadió Shawa.

Los gazatíes que intentan cocinar por su cuenta se quejan de que la harina que aún se encuentra en el mercado está contaminada.

"La harina está llena de ácaros y arena (...). La tamizamos tres o cuatro veces, en vez de una, para poder hornearla", dijo Mohamad Abu Ayesh, un desplazado del norte de Gaza con nueve hijos.

"ESTAMOS INDEFENSOS" "No queremos comerla, pero damos de comer a los niños, por los niños. No se puede tolerar su olor, el ganado y los animales no lo comerían, nos vemos obligados a comerlo contra nuestra voluntad, estamos indefensos", dijo a Reuters. Israel se enfrenta a una creciente presión internacional para que levante el bloqueo de la ayuda que impuso en marzo tras el fracaso de un alto el fuego respaldado por Estados Unidos que había detenido los combates durante dos meses. Israel ha acusado a organismos como Naciones Unidas de permitir que grandes cantidades de ayuda caigan en manos de milicianos de Hamás, a quienes acusa de apoderarse de suministros destinados a civiles y utilizarlos para sus propias fuerzas. Hamás niega la acusación y acusa a Israel de utilizar el hambre como arma contra la población, la mayoría de la cual ha sido desplazada al menos una vez durante el conflicto, que dura ya 19 meses. Hace dos semanas, la mayoría de la población disponía de una comida y media al día, pero en los últimos días se ha reducido a una comida diaria, y esta carecerá de carne, verduras o los componentes saludables necesarios, dijo Shawa.

"Las comidas gratuitas suelen ser arroz o lentejas, que ahora también corren el riesgo de acabarse en la próxima semana. Temo que empecemos a presenciar muertes de ancianos, niños vulnerables, mujeres embarazadas y enfermos", afirmó Shawa. Los crecientes saqueos de cocinas comunitarias, tiendas de comerciantes locales y sedes de la ONU han llevado a las fuerzas de seguridad de Hamás a tomar medidas enérgicas contra las bandas locales. Hamás ejecutó al menos a seis miembros de las bandas la semana pasada, según fuentes cercanas al grupo. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha dicho que más de 2 millones de personas, la mayoría de la población de Gaza, sufren una grave escasez de alimentos. Los alimentos se han agotado en los mercados de Gaza y los precios han subido por encima de las posibilidades de la gran mayoría, especialmente los de la harina, que se ha vuelto escasa y se vende a unos 500 dólares el saco de 25 kilos, frente a los 7 dólares anteriores. (Información y redacción de Nidal al-Mughrabi; información adicional de Mahmoud Issa en Gaza; edición de William Maclean; edición en español de María Bayarri Cárdenas)