Decenas de colonos agreden a un fotorreportero israelí que documentaba un asalto a una comunidad palestina

Un grupo de colonos ha agredido este sábado a un fotorreportero israelí del periódico 'Yedioth Aharonoth' que estaba documentando un nuevo asalto de esta población contra la localidad cisjordana de Al Mughayir en medio de una ola de incursiones tras la muerte de un joven israelí en lo que el Ejército describe como un atentado terrorista.

"Entré en una casa que (los colonos) habían quemado cuando, de repente, aparecieron entre 20 y 30 personas de un olivar cercano. Algunos iban enmascarados, otros sin camiseta y otros con uniformes del Ejército de Israel", ha explicado el fotorreportero Shaul Golan al 'Times of Israel'.

Uno de los colonos señaló su cámara al grito de "¡Árabe!". Aunque el fotorreportero se identificó como judío, el grupo le agarró y le zarandeó, le quemó la cámara y procedió a propinarle una paliza.

"Me preguntaban si no me daba vergüenza. Algunos de ellos tenían uniformes militares, pero eso les daba igual", ha lamentado Golan.

El último episodio de violencia colonial en Cisjordania ha terminado de estallar en las últimas 24 horas con la desaparición y muerte del joven israelí Benjamin Achimeir, de 14 años, que el Ejército atribuye a un atentado terrorista.

A lo largo del viernes y este sábado, los colonos han irrumpido en varias poblaciones cisjordanas y dejado a su paso un palestino muerto y otros 40 heridos a pesar de las peticiones del Gobierno israelí para que no se tomen la justicia por su mano y dejen que las fuerzas de seguridad persigan a los autores del crimen.

Estos incidentes tienen lugar en medio de un repunte de la violencia desde 2023, incrementada tras los ataques ejecutados por Hamás contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados y desencadenaron una ofensiva israelí contra la Gaza que deja más de 33.600 muertos, a los que se suman cerca de 450 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques por parte de colonos.