Decenas de desaparecidos y 14 muertos tras un incendio en un centro comercial de Karachi

Por Ariba Shahid

KARACHI, 19 ene (Reuters) - Bomberos paquistaníes comenzaron el lunes a buscar entre los restos humeantes de un extenso centro comercial de Karachi a más de 60 personas que siguen desaparecidas tras un grave incendio que causó la muerte de al menos 14 personas.

El incendio se inició el sábado por la noche en Gul Plaza, que alberga 1200 tiendas en un complejo de varias plantas que ocupa una superficie mayor que un campo de fútbol en el centro histórico de Karachi. Imágenes de vídeo mostraban las intensas llamas que se elevaban del edificio mientras los bomberos trabajaban durante toda la noche para extinguir el fuego. El lunes comenzaron a enfriar la estructura y a retirar los restos metálicos retorcidos y los escombros esparcidos por la calle, junto con aparatos de aire acondicionado y letreros de tiendas caídos.

Los equipos de rescate advirtieron que la estructura restante era inestable y podía derrumbarse en cualquier momento.

Cientos de personas rodearon el edificio para observar las labores de rescate, entre ellas los propietarios de las tiendas, cuyo trabajo de toda una vida quedó reducido a cenizas de la noche a la mañana.

"Nos hemos quedado sin nada, reducidos a cero; 20 años de duro trabajo, todo perdido", dijo Yasmeen Bano, propietaria de una tienda.

El jefe de policía Javed Alam Odho dijo que 14 personas habían muerto y que otras 60 seguían desaparecidas.

"Las labores de rescate están en marcha y esperamos que puedan completarse lo antes posible, pero no puedo dar un plazo", dijo, añadiendo que unas 18 personas heridas en el incendio habían sido dadas de alta del hospital.

"A medida que continúan las operaciones de rescate, el número de víctimas puede aumentar".

La ira estalló cuando el alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, visitó el lugar el domingo por la noche, 23 horas después del suceso, y la gente coreó consignas contra el Gobierno y protestó por el tiempo de respuesta del departamento de bomberos, según informaron medios de comunicación paquistaníes.