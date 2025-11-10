Decenas de detenidos en Nueva Delhi en protestas contra la contaminación

NUEVA DELHI, 10 nov (Reuters) - La policía india detuvo a decenas de personas durante una protesta poco habitual ante el famoso monumento de la Puerta de la India, en Nueva Delhi, para exigir medidas que frenen el azote anual de aire tóxico que golpea la capital y la región circundante.

La protesta del domingo, protagonizada por personas de todas las edades que portaban pancartas y coreaban cánticos antes de que la policía las dispersara, fue un acontecimiento poco frecuente, a pesar de que Delhi y la región de la capital llevan años luchando contra los humos cada invierno.

"Solo tenemos un problema: el aire no es limpio", dijo Neha, una manifestante con máscara que solo dio un nombre.

"Este problema existe desde hace muchos años, pero no se toman medidas", dijo a la agencia de noticias ANI, en la que Reuters tiene una participación minoritaria.

Imágenes de la agencia mostraron a la policía arrastrando a los manifestantes, algunos con pancartas en las que se leía "Respirar nos está matando", mientras otros coreaban "El aire puro es nuestro derecho", hacia autobuses que esperaban.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación, el índice de calidad del aire de la ciudad era el lunes de 345, "muy deficiente", frente a las calificaciones de "buena" en la categoría de cero a 50, y de "grave" en la de 401 a 500.

La policía había pedido que se desalojara el lugar por no ser un sitio designado para protestas, según dijeron antes a los periodistas, mientras que los líderes de la oposición criticaron el desalojo de los manifestantes.

"El derecho a un aire limpio es un derecho humano básico", dijo en la red social X Rahul Gandhi, líder del partido del Congreso que ha gobernado India durante gran parte de su historia como nación independiente.

"El derecho a la protesta pacífica está garantizado por nuestra Constitución. ¿Por qué los ciudadanos que piden pacíficamente aire limpio son tratados como delincuentes?"

El gobierno de Delhi estaba tomando medidas para prevenir la contaminación, dijo su ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para librarnos de la contaminación", dijo en un comunicado del PBJ de Delhi en X. "Es la determinación de nuestro gobierno".

El gobierno estatal está formado por el gobernante Partido Bharatiya Janata (PBJ) del primer ministro Narendra Modi.

El invierno envuelve la región en una espesa niebla, ya que el aire frío y pesado atrapa el polvo de la construcción, las emisiones de los vehículos y el humo, provocando a muchas personas enfermedades respiratorias.

Los esfuerzos de las autoridades para provocar lluvias artificiales el mes pasado y reducir los niveles de contaminación no produjeron precipitaciones.

(Información de Sakshi Dayal; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)