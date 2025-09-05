Decenas de detenidos en redadas de inmigración en el estado de Nueva York, según la gobernadora

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 4 sep (Reuters) - La gobernadora Kathy Hochul y grupos de defensa de los migrantes dijeron el jueves que decenas de personas fueron detenidas en partes del estado de Nueva York después de redadas en Cato y Fulton por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

"Estoy indignada por las redadas de ICE de esta mañana en Cato y Fulton, donde más de 40 adultos fueron detenidos, incluidos los padres de al menos una docena de niños en riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía", dijo Hochul en un comunicado difundido por su oficina.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se ha convertido en la fuerza motriz de su amplia ofensiva contra los migrantes, reforzada por una financiación récord y una nueva libertad para llevar a cabo redadas.

Trump ha dicho que quiere deportar a "los peores de los peores" criminales, pero las cifras del ICE han mostrado un aumento de los no criminales detenidos.

El grupo de defensa de los migrantes Rural & Migrant Ministry dijo en la red social Facebook que más de 70 trabajadores fueron arrestados después de una redada del ICE en una fábrica de barritas nutritivas, Nutrition Bar Confectioners, en el pueblo de Cato.

The New York Times también cifró en más de 70 los detenidos, citando a testigos. El periódico dijo que la redada en la fábrica de barritas nutritivas parecía ser una de las mayores redadas en lugares de trabajo en Nueva York desde que comenzó la ofensiva de Trump tras asumir el cargo.

"Lo he dejado claro: Nueva York trabajará con el Gobierno federal para asegurar nuestras fronteras y deportar a los criminales violentos, pero nunca toleraremos que agentes enmascarados del ICE separen familias y abandonen niños", añadió Hochul.

Mark Schmidt, de 70 años, principal propietario de Nutrition Bar Confectioners, fue citado por The New York Times diciendo que todos sus trabajadores tenían documentación legal para trabajar en Estados Unidos y que la operación era "exagerada".

Un portavoz de ICE Homeland Security Investigations dijo que la medida formaba parte de "acciones de aplicación autorizadas por los tribunales".

"Aunque no podemos hacer más comentarios sobre esta investigación criminal específica en curso en este momento, ICE HSI sigue comprometido con la protección de los derechos de los trabajadores y la defensa de las leyes de EEUU", decía la declaración del portavoz citada por Spectrum News 1.

Los detalles sobre la redada en Fulton que Hocul mencionó no estaban disponibles de inmediato, pero la gobernadora dijo que tales acciones no harán que Nueva York sea más segura.

"Lo que hicieron fue destrozar a familias trabajadoras que simplemente intentan construir una vida aquí", añadió la gobernadora de Nueva York. (Información de Kanishka Singh en Washington; edición de Lincoln Feast; editado en español por Irene Martínez)