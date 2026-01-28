Decenas de evacuados tras incendiarse un hotel de lujo en los Alpes franceses

PARÍS, 28 ene (Reuters) - Decenas de personas fueron evacuadas a última hora del martes tras el incendio que arrasó un hotel de cinco estrellas en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, según informaron las autoridades

Nadie resultó herido en el incendio, que se originó en el ático del hotel Grandes Alpes hacia las 19.00 horas (1800 GMT), según informó la prefectura de la región de Savoie en su página web

Según las autoridades, más de 90 personas fueron evacuadas del hotel la pasada noche, mientras que el cercano hotel Le Lana, que cuenta con cerca de 200 huéspedes, también estaba siendo evacuado el miércoles por la mañana debido al riesgo, ya que el incendio seguía activo. El personal y los huéspedes se refugiaron en otros hoteles, según informó el Gobierno local

Se han desplegado 131 bomberos. Las medidas de seguridad están siendo objeto de escrutinio en la región tras el incendio de un bar en la estación suiza de Crans-Montana en Nochevieja, en el que murieron 40 personas y más de 100 resultaron heridas, muchas de ellas adolescentes. (Información de Inti Landauro y Dominique Vidalon; edición de Andrew Heavens y Tomasz Janowski; edición en español de Paula Villalba)