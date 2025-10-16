Decenas de heridos deja protesta contra presidente de Perú, a pocos días de asumir

(Agrega reacción de Presidente, número de heridos y detenidos)

LIMA, 15 oct (Reuters) - Al menos 49 policías y 11 civiles resultaron heridos la noche del miércoles en la primera importante protesta contra el presidente interino José Jerí, a pocos días de asumir luego de la abrupta destitución de su predecesora Dina Boluarte.

Cientos de manifestantes llegaron cerca al frontis del Palacio Legislativo en el centro de Lima y un grupo intentó derribar vallas de metal de protección, quemando banderas y objetos de plástico, lo que generó la intervención de la policía arrojando bombas lacrimógenas haciendo retroceder a la multitud.

Algunos manifestantes respondieron con piedras y fuegos pirotécnicos y se enfrentaron con la policía en la protesta convocada por grupos civiles y jóvenes que demandaron medidas contra el aumento del crimen, cierre del Congreso y hasta reformas políticas como una nueva asamblea constituyente.

El presidente Jerí dijo en un comunicado por la red social X que 49 policías resultaron heridos y 10 personas fueron detenidas en la protesta, en la que -afirmó- hubo "delincuentes" infiltrados en una manifestación pacífica. Serán identificados y "todo el peso de la ley para ellos", señaló el mandatario.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Fernando Losada, informó de al menos 11 civiles heridos. La mayoría, tanto policías como civiles, fueron "policontusos", agregó.

La protesta se produjo al sexto día de la destitución de la presidenta Boluarte, que fue reemplazada por Jerí quien como jefe del Congreso figuraba primero en la línea de sucesión.

"Pueblo, escucha, que se vayan todos", gritaron los manifestantes al llegar al Congreso y pedir el cierre de una de las instituciones mas desacreditadas del país, y la que sostuvo a Boluarte con su apoyo durante casi tres años en el poder.

La protesta se desarrolló también en otras ciudades del país sin mayores incidentes según imágenes de televisión.

Las manifestaciones fueron convocadas en redes sociales por grupos civiles, sindicatos de trabajadores y transportistas y jóvenes de la llamada Generación Z, que habían protestado antes reclamando la renuncia de la ahora exmandataria Boluarte.

El martes, el presidente interino Jerí designó a su nuevo gabinete de ministros, liderado por el exmagistrado y político conservador Ernesto Álvarez. Es el equipo de la "transición y reconciliación", dijo el Gobierno en un comunicado, a seis meses de las elecciones presidenciales.

El abrupto cambio presidencial, en un país que vive en constante incertidumbre política, ha dado como resultado que Perú contabilice siete presidentes desde 2018. (Reporte de Marco Aquino)