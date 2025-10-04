Decenas de heridos en un "salvaje" ataque ruso con drones en estación de tren de Ucrania

Docenas de personas resultaron heridas el sábado en un “salvaje” ataque ruso con drones en una estación de tren ucraniana, según el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, mientras Moscú intensifica sus operativos contra la red ferroviaria y eléctrica de Ucrania antes del cuarto invierno desde el inicio de su invasión.

Según Zelenskyy, al menos 30 personas sufrieron lesiones en Shostka, una ciudad al noreste de Kiev que está a unos 70 kilómetros (algo más de 43 millas) de la frontera con Rusia.

“Todos los servicios de emergencias están ya en la zona y han comenzado a ayudar a la gente. Se está recopilando toda la información sobre los heridos", afirmó el mandatario en una publicación en la red social X.

Rusia alcanzó dos trenes de pasajeros en rápida sucesión, primero uno local y luego otro convoy con destino a Kiev, explicó Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción del país.

“Los equipos médicos ya han trasladado a los heridos a los hospitales y les están prestando la asistencia necesaria. Los demás (que estaban en el lugar) están en refugios supervisados por los rescatistas”, escribió Kuleba en Telegram el sábado. Las autoridades activaron una alerta por ataque aéreo en la estación, agregó.

Tanto Zelenskyy como el gobernador, Oleh Hryhorov, publicaron lo que calificaron como imágenes del sitio del ataque, que mostraban un vagón de pasajeros en llamas.

Rusia ha intensificado recientemente sus ataques contra la red ferroviaria ucraniana, que es esencial para el transporte militar, golpeándola casi a diario durante los últimos dos meses.

Como desde el inicio de su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022, el Kremlin también ha incrementado sus operaciones contra la red eléctrica enemiga, en lo que Kiev califica de intento de utilizar el invierno como arma, al impedir que la población civil tenga calefacción, luz y agua corriente.

En la madrugada del sábado, drones y misiles rusos bombardearon la red eléctrica de Ucrania, según una empresa energética, un día después de lo que las autoridades describieron como el mayor ataque a las instalaciones de gas natural del país desde el inicio de la invasión de Moscú hace más de tres años y medio.

La ofensiva causó daños en instalaciones energéticas próximas a Chernihiv, una ciudad del norte próxima a la frontera con Rusia, y provocó apagones que afectarán a unas 50.000 viviendas, según el operador regional Chernihivoblenergo.

El jefe de la administración militar de Chernihiv, Dmytro Bryzhynskyi, confirmó que un ataque nocturno ruso causó múltiples incendios en la ciudad, pero no ofreció detalles sobre los objetivos.

En la víspera, las fuerzas del Kremlin lanzaron su mayor ataque hasta la fecha contra las instalaciones de gas natural operadas por el Grupo Naftogaz, de propiedad estatal, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

Rusia disparó un total de 381 drones y 35 misiles contra Ucrania el viernes, señaló la fuerza aérea de Kiev, en lo que los funcionarios calificaron como un intento de destruir la red eléctrica ucraniana antes del invierno y desgastar el apoyo público al conflicto.

El director ejecutivo de Naftogaz, Serhii Koretskyi, indicó el viernes que la ofensiva no tenía un propósito militar, y la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, acusó a Moscú de "aterrorizar a los civiles". El Kremlin, por su parte, afirmó que los ataques alcanzaron instalaciones que respaldan el esfuerzo bélico de Kiev.

Durante la madrugada del sábado, Rusia lanzó otros 109 aviones no tripulados y tres misiles balísticos a Ucrania, dijo el ejército ucraniano, que explicó que 73 de los drones fueron derribados o desviados de su curso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.