Decenas de manifestantes israelíes se han concentrado este sábado para pedir un alto el fuego en la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza en la que supone la primera protesta en este sentido autorizada desde el 7 de octubre.

Los manifestantes, convocados por el partido mayoritariamente árabe Hadash, han pedido una solución diplomática al conflicto. Otras convocatorias previas no han sido autorizadas, informa 'The Times of Isarel'.

En las pancartas se han podido leer consignas en hebreo, √°rabe e ingl√©s que piden el fin de la guerra: "En Gaza y Sderot, los ni√Īos quieren vivier", "Ojo por ojo, todos ciegos" o "No a la ocupaci√≥n y el asedio. S√≠ a la paz".

No se han visto imágenes de banderas palestinas en las fotografías dinfundidas sde la protesta.