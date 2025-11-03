Decenas de miles de civiles huyen del conflicto al este de Darfur, en Sudán

Decenas de miles de civiles sudaneses huyeron de los combates en pueblos y aldeas de una extensa región al este de Darfur, indicó Naciones Unidas, una semana después de que los paramilitares tomaran la ciudad de El Fasher.

Desde abril de 2023, Sudán está azotado por una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar.

En las últimas semanas, la región de Kordofán del Norte, a unos cientos de kilómetros al este de Darfur, se convirtió en un nuevo campo de batalla entre el ejército y las FAR.

Al menos 36.825 personas habrían huido de cinco localidades de ese Estado, indicó la agencia de la ONU para las migraciones en un comunicado divulgado el domingo por la noche, a causa de la violencia.

Varios habitantes dijeron este lunes a la AFP que ciudades enteras se convirtieron en objetivos militares. El ejército y las FAR se enfrentan por el control de El Obeid, capital de Kordofán del Norte, un importante centro logístico y de mando que conecta Darfur con la capital sudanesa, Jartum, y que también posee un aeropuerto.

"Hoy, unimos todas nuestras fuerzas en el frente de Bara", una localidad al norte de El Obeid, dijo un miembro de las FAR en un video difundido el domingo por la noche por los paramilitares. La semana anterior, las FAR habían reivindicado la toma de Bara.

Suleiman Babiker, un vecino de Um Smeima, al oeste de El Obeid, declaró a la AFP que después de que los paramilitares tomaran El Fasher, "el número de vehículos de las FAR aumentó".

"Dejamos de ir a nuestros campos de cultivo por miedo a los enfrentamientos", añadió.

Otro habitante, que pidió el anonimato, también dio cuenta de un "fuerte aumento de los vehículos y del material militar al oeste y al sur de El Obeid" en las últimas dos semanas.

La secretaria general adjunta de la ONU para África, Martha Pobee, ya había denunciado la semana pasada las "grandes atrocidades" y las "represalias por motivos étnicos" cometidas por las FAR en Bara.

La responsable comparó la actuación de los paramilitares allí con la violencia observada en Darfur, donde ese grupo fue acusado de masacres, violencia sexual y secuestros contra las comunidades no árabes tras haber tomado El Fasher.

El Fasher era el último bastión de relevancia que poseía el ejército sudanés en esa región.

La guerra en Sudán, que ha dejado decenas de miles de muertos y obligado a casi 12 millones de personas a abandonar sus hogares, provocó la peor crisis humanitaria en el mundo, según la ONU.

