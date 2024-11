Decenas de miles de españoles protestan en Barcelona por altos costos de alquileres

BARCELONA (AP) — Decenas de miles de españoles marcharon el sábado en el centro de Barcelona para protestar contra el elevado costo de alquilar un apartamento en el popular destino turístico.

Los manifestantes cortaron el tráfico en las principales avenidas del centro de la ciudad, sosteniendo carteles que decían “Menos pisos para invertir, más hogares para vivir” y ” El pueblo sin techo reclama sus derechos”.

La falta de vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el país del sur de la Unión Europea, lo que refleja la crisis de vivienda en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos.

Los organizadores dijeron que habían acudido más de 100.000 personas, mientras que la policía de Barcelona calculó que marcharon unas 22.000.

De cualquier manera, las masas que congestionaron las calles recordaron las multitudinarias manifestaciones a favor de la independencia en el apogeo del movimiento independentista catalán de la década anterior. Ahora, las preocupaciones sociales encabezadas por la vivienda han desplazado a las cruzadas políticas.

Esto se debe a que el alquiler promedio en España se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio por metro cuadrado ha aumentado de 7,2 euros (7,5 dólares) en 2014 a 13 euros (13,54 dólares) este año, según el popular sitio web de bienes raíces Idealista. El aumento es aún más agudo en ciudades como Barcelona y Madrid. Mientras tanto, los ingresos no han seguido el ritmo, especialmente para los jóvenes, en un país con un desempleo crónicamente alto.

El manifestante Samuel Saintot dijo sentirse “frustrado y asustado” cuando los propietarios del apartamento que ha alquilado durante los últimos 15 años en el centro de Barcelona le dijeron que debía desalojar las instalaciones. Sospecha que los propietarios quieren que se vaya para poder renovarlo y aumentar el precio.

“Incluso buscando en un radio de 20 o 30 kilómetros fuera de la ciudad, no puedo encontrar nada dentro del rango de precios que puedo pagar”, dijo a The Associated Press. “Y me considero una persona muy afortunada, porque tengo un salario decente. Y aun así, podría verme obligado a dejar la ciudad”.

Un informe del Banco de España indica que casi 40% de los españoles que alquilan una vivienda asignan un promedio de 40% de sus ingresos a pagar alquileres y servicios públicos, en comparación con el promedio de la Unión Europea, donde 27% de los inquilinos dedican ese porcentaje.

“Yo creo que hablamos de emergencia habitacional. Sí, una situación de emergencia habitacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente tiene muchas dificultades para acceder y para permanecer en las viviendas”, dijo Ignasi Martí, profesor de la escuela de negocios Esade y jefe de su Observatorio de la Vivienda Digna.

El aumento de los alquileres provoca un gran sufrimiento en España, donde tradicionalmente las personas buscan ser propietarias de sus hogares.

Los precios de alquiler también han aumentado debido a los arrendatarios a corto plazo, incluidos los turistas. Muchos migrantes en España también resultan desproporcionadamente afectados por los altos alquileres porque a menudo no tienen suficientes ahorros.

España está cerca del extremo inferior de los países de la OCDE, ya que menos de 2% de todas las viviendas disponibles son viviendas públicas en alquiler. El promedio de la OCDE es de 7%. España está muy por detrás de Francia, con 14%, Gran Bretaña con 16% y Holanda, con 34%.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona que ayudó a organizar la protesta, dijo que los inquilinos deberían considerar una “huelga de alquileres” y dejar de pagar sus alquileres mensuales en un movimiento de protesta masivo.

“Creo que nosotros, los inquilinos, hemos entendido que esto depende de nosotros. Que no podemos seguir pidiendo y haciendo demandas a las autoridades y esperando una respuesta. Debemos tomar las riendas de la situación”, dijo Arcarazo a la AP. “Entonces, si ellos (los propietarios) no bajan el alquiler, los obligaremos a hacerlo”.

La protesta en Barcelona se produjo un mes después de que decenas de miles de personas se manifestaran contra los altos alquileres en Madrid.

El creciente descontento por la vivienda presiona al gobernante Partido Socialista Obrero Español, que encabeza una coalición a escala nacional y está a cargo del gobierno regional de Cataluña y del ayuntamiento de Barcelona.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó el mes pasado lo que el gobierno denominó una “cumbre de vivienda” en la que participaron funcionarios gubernamentales y desarrolladores inmobiliarios. Pero el Sindicato de Inquilinos de Barcelona boicoteó el evento, diciendo que era como convocar una cumbre para curar el cáncer e invitar a empresas tabacaleras.

La principal medida gubernamental ha sido un mecanismo de control de alquileres que el gobierno central ha ofrecido a las autoridades regionales con base en un índice de precios establecido por el ministerio de vivienda. Los controles de alquiler pueden aplicarse en áreas consideradas como “altamente estresadas” por los elevados precios de alquiler. Cataluña fue la primera región en aplicar esos límites, que están vigentes en el centro de Barcelona.

Muchos habitantes culpan de los altos precios a los millones de turistas que cada año visitan Barcelona y el resto de España. El ayuntamiento de Barcelona se comprometió a eliminar completamente, para 2028, los 10.000 llamados “apartamentos turísticos” de la ciudad, o viviendas con permisos para alquileres a corto plazo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP