Decenas de miles de israelíes van al funeral de un soldado cuyos restos estuvieron en Gaza 11 años

KFAR SABA, Israel (AP) — Decenas de miles de personas se reunieron el martes en el centro de Israel para el funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había sido retenido como rehén en Gaza durante 11 años. En medio de un ambiente solemne y con banderas israelíes, la multitud desbordó el cementerio y bloqueó las calles circundantes.

El entierro del teniente Hadar Goldin fue un momento de cierre para su familia, que ha llevado a cabo una campaña muy pública para llevar sus restos a casa.

Hamás devolvió sus restos el domingo. En Gaza todavía quedan los cuerpos de cuatro rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual.

Goldin, de 23 años, fue asesinado dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de 2014 entre Israel y Hamás. Durante años antes del ataque del 7 de octubre, carteles con los rostros de Goldin y otro soldado cuyo cuerpo fue secuestrado en 2014, Oron Shaul, miraban desde las intersecciones mientras sus familias hacían campaña para reclamar la devolución de sus cuerpos.

El ejército de Israel determinó hace tiempo que había sido asesinado, basándose en pruebas encontradas en el túnel donde fue llevado su cuerpo, incluyendo una camisa empapada de sangre y objetos religiosos. Los suyos eran los únicos restos israelíes que quedaban en Gaza antes de la guerra actual entre Israel y Hamás.

La familia recuerda muchas decepciones en la saga de 11 años

Después de que se identificara el cuerpo de Goldin, sus padres señalaron las "muchas decepciones" en sus esfuerzos a lo largo de los años y dijeron que el ejército de Israel y "nadie más" había llevado a casa a su hijo, en aparente crítica al primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu dijo en la reunión semanal del gabinete que mantener el cuerpo durante tanto tiempo causó "gran agonía a su familia, que ahora podrá darle un entierro judío". Israel recuperó los restos de Shaul a principios de este año.

Leah Goldin dijo a The Associated Press a principios de este año que recuperar el cuerpo de su hijo forma parte del contrato social entre Israel y sus ciudadanos, quienes están obligados por ley a servir en el ejército.

"Hadar es un soldado que fue al combate y lo abandonaron, y destruyeron sus derechos humanitarios y los nuestros también", afirmó Goldin. Dijo que su familia a menudo se sentía sola en su lucha por traer a Hadar, un artista con talento para el dibujo que acababa de comprometerse, a casa para su entierro.

La captura de Goldin fue seguida por un esfuerzo mortal para recuperarlo

Decenas de palestinos murieron en los esfuerzos iniciales de Israel por recuperar a Goldin, en lo que testigos palestinos describieron como un bombardeo intenso e indiscriminado.

Temiendo que un soldado hubiera caído en manos enemigas, Israel invocó su directiva Hannibal, un protocolo que permitía el uso intensivo de la fuerza para evitar la captura de un militar, y las fuerzas israelíes atacaron un vecindario en las afueras de la ciudad sureña de Rafah con fuego de artillería, disparos de tanques y ataques aéreos, matando a más de 110 palestinos.

Los residentes palestinos describieron una experiencia aterradora mientras huían de sus hogares y buscaban refugio en medio de un intenso bombardeo del área. Grupos de derechos humanos identificaron a 121 personas muertas y acusaron a Israel de cometer crímenes de guerra al supuestamente usar fuerza desproporcionada o indiscriminada y no distinguir entre civiles y combatientes.

La directiva Hannibal fue cancelada por el ejército en 2016 tras fuertes críticas. En 2017, el ejército introdujo una versión revisada.

En la guerra de 2014 murieron más de 2.200 palestinos, incluidos cientos de civiles, y se infligieron daños generalizados a la infraestructura de Gaza. Otras 73 personas murieron en el lado israelí durante 50 días de combates.

Lidman informó desde Tel Aviv, Israel.

