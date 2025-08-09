Decenas de miles de manifestantes en Tel Aviv contra el plan israelí de conquistar la ciudad de Gaza

Decenas de miles de manifestantes salieron el sábado en Tel Aviv para pedir el fin de la guerra en la Franja de Gaza, un día después del anuncio del plan israelí para la conquista de la ciudad de Gaza, la más grande del territorio palestino.

Tras 22 meses de guerra, el Primer ministro Benjamin Netanyahu se enfrenta a una muy fuerte presión en Israel y el extranjero para poner fin a su ofensiva en la Franja de Gaza, donde más de 2 millones de palestinos están amenazados de "hambre generalizada", según la ONU.

Según el plan validado por el gabinete de seguridad israelí, el ejército "se prepara a tomar el control de la ciudad de Gaza", una aglomeración en gran parte destruida en el norte del territorio, "al mismo tiempo que distribuye una ayuda humanitaria a la población civil por fuera de las zonas de combate".

El sábado en Tel Aviv, los periodistas de la AFP presentes en el lugar calcularon en decenas de miles el número de manifestantes, y el Foro de las familias de los rehenes registró 100.000 participantes.

Las autoridades no suministraron un cálculo oficial.

Los manifestantes esgrimieron pancartas y fotos de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, y exhortaron al gobierno a obtener su liberación.

El grupo Hamás, que retiene a 49 rehenes, de los cuales 27 presuntamente están muertos, afirmó el viernes que la decisión israelí de ocupar la ciudad de Gaza significa el "sacrificio" de esos rehenes secuestrados en el ataque sin precedente del movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las familias de los rehenes y los militantes israelíes favorables a la paz con los palestinos reclaman un cese el fuego con Hamás para obtener la liberación de los últimos cautivos.

Tras el anuncio de ese plan, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el domingo a las 10:00 (14:00 GMT) una reunión de urgencia sobre Gaza, según varias fuentes diplomáticas.