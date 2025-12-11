Decenas de miles de personas protestan en Bulgaria contra la corrupción del gobierno

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Decenas de miles de personas se sumaron el miércoles a las protestas masivas más recientes en toda Bulgaria, acusando al gobierno de corrupción generalizada y poniendo de relieve las divisiones políticas cuando sólo faltan unas semanas para que el país ingrese a la eurozona.

Las manifestaciones se llevaron a cabo después de las protestas de la semana pasada, las cuales surgieron tras anunciar el gobierno planes presupuestarios para incrementar los impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto público. Posteriormente, el gobierno retiró el controvertido plan presupuestario de 2026.

Desde entonces, los manifestantes han ampliado sus exigencias para incluir exhortaciones a la dimisión del gobierno del primer ministro Rosen Zhelyazkov, de centroderecha.

En la capital, Sofía, los inconformes se reunieron en una plaza central donde se encuentran los edificios del Parlamento, el gobierno y la presidencia. Coreando "dimisión" y "mafia", pidieron la renuncia del gabinete de Zhelyazkov, integrado por una coalición minoritaria.

Estudiantes de las universidades de Sofía se sumaron a las protestas, que según los organizadores superaron en número a las manifestaciones de la semana pasada, las cuales atrajeron a más de 50.000 personas. Estimaciones de los medios de comunicación con base en imágenes de drones situaron el número de inconformes en más de 100.000.

En el centro de las frustraciones de los manifestantes está el papel del político y oligarca búlgaro Delyan Peevski, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, y cuyo partido MRF Nuevo Comienzo respalda al gobierno. Los opositores han acusado a Peevski de ayudar a moldear la política gubernamental para que esté en línea con intereses oligárquicos.

No se reportaron hechos de violencia, y las protestas concluyeron pacíficamente.

En otro suceso el miércoles, la coalición opositora Continuamos el Cambio – Bulgaria Democrática pidió un voto de censura contra el gobierno. La votación —la sexta petición de este tipo por parte de la oposición— se llevará a cabo el jueves.

El presidente búlgaro Rumen Radev escribió en Facebook que las manifestaciones del miércoles fueron de hecho un voto de "censura al gabinete".

Radev, un opositor al gobierno que proviene de la izquierda política, instó a los legisladores a escuchar al pueblo y a “elegir entre la dignidad del voto libre y la vergüenza de la dependencia” cuando voten el jueves.

Bulgaria está a punto de convertirse en el 21º integrante de la eurozona, la unión monetaria del euro que es un proyecto clave de la Unión Europea, destinado a profundizar los lazos entre las naciones miembros. El país balcánico de 6,4 millones de habitantes hará el cambio de su moneda nacional, el lev, al euro el 1 de enero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.