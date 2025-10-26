Decenas de miles de personas se manifiestan por el clima en Países Bajos antes de las legislativas

Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en La Haya para intentar poner nuevamente en primer plano el tema climático, tres días antes de las elecciones legislativas en Países Bajos, en las que la inmigración y el acceso a la vivienda se han impuesto como temas de campaña.

Portando pancartas con lemas como "El planeta merece tu voto" o "Vota Verde", los manifestantes —unos 45.000 según los organizadores— se reunieron en un parque del centro de La Haya antes de desfilar por las calles de la ciudad.

"Creo que hay mucha preocupación en Países Bajos sobre la política climática. Me parece que esto no se refleja correctamente en el debate político ni en lo que vemos en estas elecciones", declaró Daan Zieren, de 23 años.

"Ves partidos que no hablan de esto en absoluto, incluso aquellos que solían hablar mucho del tema", lamenta este activista de un movimiento juvenil por el clima.

Según una encuesta reciente el clima quedó muy atrás respecto a otras prioridades de los votantes para los comicios del miércoles. Ocupa la 11ª posición de las prioridades elegidas entre las analizadas en esta encuesta del mes pasado realizada por Eenvandaag a 25.000 votantes.

Los encuestados debían seleccionar cinco prioridades entre 25 temas propuestos, y solo 19% eligió el clima para formar parte de este Top 5. En cambio, 58% mencionó la vivienda, 44% la inmigración y 40% el sistema de salud.

