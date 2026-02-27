Decenas de miles de personas sin luz en ciudad rusa de Belgorod tras ataque ucraniano

*

La ciudad soporta peso de ataques transfronterizos ucranianos

*

Cientos de muertos en región de Belgorod desde inicio de guerra

(.)

27 feb (Reuters) - Alrededor de 50.000 personas se quedaron sin electricidad el viernes en la ciudad rusa de Belgorod después de que misiles ucranianos la atacaran durante la noche, informó el gobernador regional

El gobernador Vyacheslav Gladkov dijo que aproximadamente la mitad de los afectados deberían volver a tener suministro eléctrico a finales del viernes, tras el último de una serie de ataques que han provocado repetidos apagones

Belgorod, situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido blanco frecuente de ataques con drones y misiles ucranianos en los cuatro años transcurridos desde que Rusia invadió su país vecino

"Se han producido graves daños en la infraestructura energética", escribió Gladkov en Telegram. "Como resultado, se han producido interrupciones en el suministro de electricidad, agua y calefacción", agregó

No hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades ucranianas. Los residentes de Kiev y otras ciudades ucranianas han sufrido frecuentes cortes de calefacción y electricidad en las semanas más frías del invierno debido a los ataques rusos contra la red eléctrica de Ucrania

Junto con la vecina región de Kursk, parte de la cual fue tomada por Ucrania en un ataque sorpresa en agosto de 2024 y ocupada durante muchos meses, Belgorod ha sido la más afectada por los ataques transfronterizos ucranianos desde el inicio de la guerra

Los bombardeos, los ataques con drones y los apagones han convertido la guerra en una realidad cotidiana imposible de ignorar, en contraste con el resto de Rusia, donde las encuestas de opinión sugieren que muchos intentan seguir con sus vidas mientras ignoran las noticias del campo de batalla

Según los medios de comunicación locales y las autoridades, desde el inicio de la guerra han muerto unas 485 personas en Belgorod y la región circundante, incluidas 35 solo este año

"Por la noche se oyen explosiones con más frecuencia y los cristales de las ventanas traquetean ruidosamente. Hemos sufrido intensos bombardeos durante todo el mes de febrero", dijo una jubilada de Belgorod, añadiendo que le habían dicho que no habría agua caliente hasta el verano boreal

Una residente de Belgorod de 40 años, que al igual que la jubilada pidió no ser identificada, dijo que este mes había ido al teatro a ver una obra que se interrumpió tres veces debido a las alertas de misiles. Según contó, se pidió al público que se quedara con los abrigos puestos por la falta de calefacción

"A veces no podemos dormir por la noche, escondiéndonos cuando los proyectiles impactan en las casas vecinas", dijo. "La gente suele refugiarse donde puede. Todos buscan un lugar seguro lejos de las ventanas", concluyó

(Reporte de Reuters, escrito por Mark Trevelyan en Londres, editado en español por Lucila Sigal)