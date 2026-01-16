Decenas de miles de usuarios reportan una caída de la red social X, según Downdetector

16 ene (Reuters) - X dejó de funcionar el viernes para decenas de miles de usuarios en todo el mundo, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Según Downdetector, que recopila informes de estado de diversas fuentes, a las 1535 GMT había más de 41.000 incidencias en la plataforma de redes sociales.

Los usuarios del Reino Unido informaron de unos 8.000 incidentes y en la India se reportaron más de 2.400 problemas.

El número real de usuarios afectados puede diferir del que aparece en la plataforma, ya que los informes son enviados por los usuarios.

X no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

A principios de esta semana, la plataforma había sufrido una interrupción similar. (Reportaje de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)