Decenas de miles participan en la primera oración del viernes de Ramadán en Jerusalén

Decenas de miles de fieles rezaron en la Mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Este anexado por Israel, durante la primera oración del viernes de este Ramadán, sin que la policía israelí reportara incidentes.

Muchos entraron en la Ciudad Vieja de Jerusalén por la Puerta de Damasco para llegar a la mezquita, el tercer lugar más sagrado del islam, con cientos de personas dirigiéndose en la misma dirección bajo la atenta vigilancia de la policía israelí.

Miles de fieles permanecieron hombro contra hombro en el recinto mientras la oración resonaba por los altavoces, postrándose en sus alfombras de oración bajo un cielo soleado, con la espalda hacia la icónica cúpula dorada del santuario, según un periodista de AFP presente en el lugar.

Aunque la mayoría de los fieles vive en Jerusalén Este o en Israel, algunos cruzaron puntos de control israelíes para llegar desde Cisjordania ocupada, incluido Qalandia, principal paso entre Jerusalén y Ramalá.

Un periodista de AFP observó a una gran multitud esperando ser autorizada por soldados israelíes, mientras tropas con equipo antidisturbios permanecían cerca.

El Waqf islámico, organismo jordano que administra el sitio, informó que 80.000 fieles acudieron al recinto para la oración.

Israel desplegó miles de policías adicionales en Jerusalén para vigilar la ciudad santa durante todo el Ramadán y aplicó las mismas restricciones de viaje que el año pasado para los residentes palestinos de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

Israel anunció que emitiría solo 10.000 permisos para palestinos de Cisjordania que desearan asistir a las oraciones semanales del viernes en la Mezquita de Al Aqsa durante el Ramadán, disponibles únicamente para mujeres mayores de 50 años, hombres mayores de 55 y niños menores de 12.

El portavoz de la policía de Jerusalén indicó en un comunicado que "la oración concluyó sin incidentes".