Decenas de miles protestan en Berlín y piden el fin de la guerra entre Israel y Hamás

BERLÍN (AP) — Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de la capital alemana el sábado en solidaridad con los palestinos en Gaza.

Los manifestantes pidieron una conclusión a la guerra entre Israel y Hamás, gritando consignas como "liberen, liberen Palestina", y exigieron el fin de la creciente crisis humanitaria en Gaza.

Alrededor de 50.000 personas participaron en la marcha por el centro de Berlín, según la policía. Aproximadamente 1800 agentes policiales fueron desplegados para monitorear a los manifestantes.

Los participantes en la marcha también pidieron el cese de las exportaciones de armas alemanas a Israel y exigieron sanciones de la Unión Europea contra Israel, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

El mes pasado, el canciller Friedrich Merz afirmó que Alemania no autorizará ninguna exportación de equipo militar a Israel que pueda ser utilizado en Gaza, "hasta nuevo aviso". El país se ha mostrado reacio a apoyar sanciones contra Israel.

Alemania ha sido considerada uno de los mayores defensores de Israel. Ha mantenido una postura fuertemente pro-Israel durante décadas, en gran parte debido a su responsabilidad histórica por el Holocausto, lo que ha moldeado su política exterior de posguerra en torno a garantizar la seguridad de Israel y combatir el antisemitismo.

En una protesta separada, alrededor de 100 personas se manifestaron a favor de Israel y "contra todas las formas de antisemitismo", publicó la emisora pública alemana RBB, añadiendo que se produjeron enfrentamientos aislados cuando ambos grupos se encontraron. De momento no estaba claro si los choques fueron entre los diferentes manifestantes o con la policía que intentaba separarlos.

Varios miles de personas también protestaron en la ciudad occidental alemana de Düsseldorf bajo el lema "no olvidaremos Gaza — libertad para Palestina y todos los pueblos oprimidos".

En Ginebra, alrededor de 6000 personas se manifestaron por el fin de la guerra en Gaza, reportó la emisora pública suiza SRF.

En otras ciudades europeas también se han registrado protestas por Gaza en las últimas semanas.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En el ataque, los milicianos mataron a alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Todavía quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 siguen vivos.

La ofensiva de represalia de Israel durante los últimos 23 meses ha matado a más de 65.100 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha destruido vastas áreas del territorio palestino, ha desplazado a alrededor del 90% de la población y ha causado una crisis humanitaria catastrófica, sobre la que expertos afirman que Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

El Ministerio está bajo el gobierno dirigido por Hamás.

Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. No se especifica cuántos de los muertos eran civiles o combatientes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.