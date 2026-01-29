Decenas de muertos en ataque yihadista al norte de Nigeria

Un ataque de militantes islamistas durante la noche dejó decenas de muertos, incluidos soldados, en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, informaron el jueves fuentes locales y médicas a la AFP.

"El balance de víctimas asciende a decenas. Todavía hay más cuerpos en la base y muchos soldados están desaparecidos", dijo Ibrahim Liman, miembro de la milicia Fuerza de Tarea Conjunta Civil que combate junto al ejército nigeriano contra los insurgentes yihadistas.

Veinte cuerpos, entre ellos los de cinco soldados, quince obreros de la construcción y cazadores locales, fueron trasladados al hospital general de Biu, situado a 45 km de Sabon Gari, donde tuvo lugar el ataque, según Liman.

Este ataque se produjo dos días después de otro del mismo grupo (ISWAP), que mató a nueve soldados nigerianos y dejó una decena de desaparecidos en las afueras de la ciudad de Damask, en el estado de Borno, cerca de la frontera con Níger.

El ISWAP, surgido de una escisión del islamista Boko Haram en 2016, concentra sus ataques en las fuerzas de seguridad, aunque también afecta a los civiles en esta región.