Decenas de muertos en nuevos combates entre Afganistán y Pakistán en la frontera común

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de Afganistán y Pakistán han protagonizado este miércoles nuevos combates en la frontera, con el epicentro de los enfrentamientos en el paso de Spin Boldak, uno de los más importantes, incidentes que se habrían saldado con más de una decena de muertos y que llegan días después de sucesos similares que dejaron alrededor decenas de fallecidos, en la mayor crisis bilateral desde el regreso de los talibán al poder en agosto de 2021.

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, ha señalado en su cuenta en la red social X que "las fuerzas paquistaníes lanzaron nuevamente ataques contra Afganistán usando armas ligeras y pesadas en Spin Boldak, en Kandahar", antes de denunciar la muerte de doce civiles y más de 100 heridos.

Muyahid, que no se ha pronunciado sobre bajas entre las fuerzas afganas, ha señalado que las tropas de Afganistán "se vieron obligadas a tomar represalias".

"En el contraataque, varios soldados agresores paquistaníes murieron, sus puestos y centros fueron capturados, armas y carros de combate cayeron en manos de las fuerzas afganas y la mayoría de sus instalaciones militares fueron destruidas", ha asegurado.

"Los muyahidín están dispuestos a defender su patria, sus santuarios y su pueblo con la moral alta", ha dicho tras los combates, los más intensos desde el estallido de las hostilidades durante el fin de semana.

Fuentes locales citadas por la cadena de televisión afgana Ariana han señalado que las tropas afganas han logrado recuperar el control del paso, que fue capturado el fin de semana por el Ejército de Pakistán.

El portavoz de las autoridades de Spink Boldak, Mohamad Alí Haqmal, ha afirmado que los combates se han detenido tras una petición de alto el fuego formulada por Pakistán, que no se ha pronunciado al respecto.

"Las fuerzas de seguridad afganas han permanecido firmes y con la moral alta frente a los ataques", ha resaltado, antes de insistir en que las fuerzas afganas "controlan totalmente" el paso fronterizo.

Por su parte, el Ejército de Pakistán ha acusado a los talibán de iniciar los enfrentamientos al lanzar "un ataque cobarde contra cuatro puntos del área de Spin Boldak".

"El ataque fue repelido de forma efectiva por las fuerzas paquistaníes", ha dicho en un comunicado, en el que ha asegurado que "entre 15 y 20 talibán han muerto y muchos más han resultado heridos".

"Lamentablemente, el ataque se orquestó a través de las aldeas divididas de la zona, sin consideración alguna por la población civil.

Los talibán afganos también destruyeron la Puerta de la Amistad entre Pakistán y Afganistán, lo que demuestra claramente su mentalidad respecto a los acuerdos de comercio y derechos entre las tribus divididas en la zona", ha denunciado.

PAKISTÁN ADVIERTE DE QUE RESPONDERÁ CON "FUERZA TOTAL"

Islamabad ha subrayado además que "hay informaciones sobre refuerzos en puntos de los talibán afganos y Fitna al Juarij --nombre con el que Pakistán se refiere al grupo armado Tehrik-i-Taliban (TTP), conocido como los talibán paquistaníes"-- y ha advertido de que "el ataque contra Spin Boldak no fue un incidente aislado", dado que también hubo ataques contra "puestos fronterizos paquistaníes en Kurram, en Jáiber Pastunjua".

"Estos ataques fueron repelidos con eficacia, causando grandes pérdidas en los puntos afganos. Ocho puntos, incluidos seis carros de combate, fueron destruidos en la respuesta eficaz y proporcionada de las tropas paquistaníes", ha especificado, antes de resaltar que "entre 25 y 30 talibán y combatientes de Fitna al Juarij habrían muerto" en estos enfrentamientos.

Por ello, ha incidido en que "las insinuaciones sobre que el ataque fue iniciado por Pakistán son mentiras indignantes y flagrantes, igual que las afirmaciones sobre la toma de puestos o equipamiento paquistaní".

"La propaganda del régimen talibán puede ser desmontada con simples comprobaciones de los hechos", ha argüido el Ejército paquistaní, que ha insistido en que "las Fuerzas Armadas están decididas y totalmente preparadas para defender la soberanía y la integridad territorial de Pakistán".

"Todos los actos de agresión contra Pakistán recibirán una respuesta con fuerza total", ha zanjado.

Los combates de los últimos días estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera tras denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en la capital, Kabul, que habría tenido como objetivo al líder de TTP, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.