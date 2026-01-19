Decenas de personas son secuestradas en ataques a iglesias en Nigeria

Por Ardo Hazzad y Ahmed Kingimi

KADUNA, Nigeria, 19 ene (Reuters) - Una banda de hombres armados secuestró a decenas de fieles en dos iglesias del estado nigeriano de Kaduna, informó el lunes la policía, mientras que un líder religioso cifró en más de 160 el número de desaparecidos.

La policía estatal dijo que hombres con "armas sofisticadas" atacaron una iglesia de la asociación evangélica ECWA y otra de Querubines y Serafines en Kurmin Wali, una comunidad forestal del distrito de Afogo, en la mañana del domingo. Los agentes aún están intentando confirmar cuántas personas fueron secuestradas.

El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en Kaduna, el reverendo John Hayab, dijo a Reuters por teléfono que 172 fieles fueron secuestrados y que nueve escaparon más tarde, por lo que 163 siguen retenidos.

