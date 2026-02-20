Decisión de Corte Suprema de EEUU impulsa las acciones, pero podría asustar a inversores en bonos

Por Laura Matthews y Suzanne McGee

20 feb (Reuters) - La decisión del viernes de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles del presidente Donald Trump ha hecho subir ligeramente los precios de las acciones, pero podría reavivar la preocupación sobre las finanzas públicas, lo que puede causar una venta de bonos del Tesoro que haga subir los retornos.

La decisión también podría mermar el apetito por el riesgo entre aquellos inversores que esperan que Trump busque otras vías para volver a imponer los aranceles a las importaciones, lo que podría afectar a sectores con muchos ingresos del extranjero o sensibles a los cambios de precios de las materias primas y los componentes, según inversores, que mencionan la tecnología, las materias primas, la energía y la industria.

El tribunal confirmó la decisión de una corte menor de que el presidente republicano se excedió en sus competencias en virtud de la ley de 1977 que usó para justificar los aranceles. Ahora, el Gobierno podría tener que devolver entre 150.000 y 200.000 millones de dólares a empresas estadounidenses y extranjeras que los pagaron, lo que beneficia a fabricantes de automóviles, importadores de bienes de consumo y otros sectores.

El índice de acciones S&P 500 subió inicialmente alrededor de un 0,5% tras conocerse la noticia, y las minoristas, otras acciones cíclicas de consumo y los fondos con exposición a los mercados extranjeros fueron los que más se beneficiaron, aunque algunas de esas ganancias desaparecieron en la hora siguiente.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron ligeramente al 4,102%.

"La gran pregunta para todos es qué pasará exactamente con los reembolsos y si esto significa que el Gobierno tendrá que devolver los ingresos por aranceles y con qué rapidez ocurrirá. Y la principal fuente de incertidumbre es qué hará el Gobierno en respuesta", dijo Gennadiy Goldberg, director de estrategia de tipos de interés estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

"Lo que importa para el mercado de renta fija es el cobro anticipado de los aranceles".

Los economistas del modelo presupuestario Penn-Wharton estiman que la cifra de reembolsos rondará los 175.000 millones de dólares, informó Reuters el viernes. Aun así, los expertos en comercio creen que el proceso será complicado desde el punto de vista legal y que los reembolsos no están en absoluto garantizados.

La sentencia también ha sembrado dudas sobre lo que, según los pronósticos, podrían ser billones de dólares de ingresos durante la próxima década para pagar la deuda del Gobierno estadounidense, que asciende a 30 billones de dólares.

Esto se suma a la creciente inquietud del mercado por la magnitud del déficit estadounidense y podría animar a los "vigilantes de los bonos" a castigar el despilfarro del Gobierno con una venta masiva de bonos del Tesoro que impulse un alza los rendimientos.

"Los rendimientos de la renta fija se dispararon ante la preocupación de que el Tesoro de Estados Unidos tenga ahora que devolver una cantidad significativa a las empresas estadounidenses. Esto daría lugar a un mayor déficit y a una posible degradación de los estándares crediticios de Estados Unidos", dijo Phil Blancato, estratega jefe de mercado de Osaic.

Un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro podría crear un "importante obstáculo para los mercados", dijo Eddie Ghabour, director ejecutivo de KEY Advisors Wealth Management.

Sin embargo, algunos inversores dijeron que la Administración debería poder replicar los aranceles a tiempo apoyándose en otras potestades legales, lo que sugiere que el impacto a largo plazo de la sentencia del viernes podría ser moderado.

"Creo que el Gobierno Trump tiene planes de contingencia", dijo Jeff Leschen, director general de Bramshill Investments, quien añadió que los inversores necesitaban tiempo para digerir la noticia.

"No espero que haya revisiones importantes de los objetivos del S&P para el año". (Reportaje de Laura Matthews en Nueva York y Suzanne McGee en Rhode Island; reportaje adicional de Niket Nishant y Karen Brettell; edición en español de Javier López de Lérida)