Decisión de Corte Suprema EE. UU. sobre aranceles fue muy importante para Brasil, dice vicepresidente

Brasil, 20 feb (Reuters) - El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, dijo el viernes que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles generales del presidente Donald Trump era muy importante para el país, ya que eliminó los gravámenes dirigidos específicamente a la nación.

En una rueda de prensa, Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, pidió cautela ante los próximos acontecimientos derivados de la sentencia y dijo que el país tiene la intención de seguir negociando asuntos comerciales y no comerciales con Washington. (Reporte de Victor Borges; redacción de Fernando Cardoso; editado en español por Daniela Desantis)