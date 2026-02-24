Decisión de Trump de atacar Irán dependerá de Kushner y Witkoff

El presidente aún no ha tomado una decisión definitiva sobre los ataques, mientras que la administración se prepara para que Irán presente su última propuesta esta semana, antes de lo que los funcionarios han descrito como una ronda de negociaciones de última hora programada para el jueves en Ginebra.

Estas conversaciones estarán dirigidas por Witkoff y Kushner, cuya evaluación de la probabilidad de un acuerdo influirá en los cálculos de Trump. Si no se llega a un acuerdo, Trump ha comunicado a sus asesores que está considerando ataques limitados para presionar a Irán y, de lo contrario, un ataque mucho más amplio para forzar un cambio de régimen.

Un funcionario estadounidense afirmó que Witkoff forma parte del equipo que asesora a Trump en su decisión sobre cómo proceder con Irán y que ha participado en todas las reuniones relacionadas con el tema.

Trump ha recibido numerosos informes sobre opciones militares, según las fuentes, incluyendo el más reciente el miércoles en la Sala de Crisis de la Casa Blanca. En las últimas semanas, también ha solicitado la opinión de diversos funcionarios del Ala Oeste sobre su estrategia con Irán.

Otros asesores clave incluyen al vicepresidente J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto; la presidenta del Estado Mayor Conjunto de la Casa Blanca, Susie Wiles; y Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional. (ANSA).