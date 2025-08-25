Decisión sobre próximo presidente de la Fed tardará meses, según asesor económico Hassett

WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - La decisión de la administración Trump para reemplazar al presidente de la Fed, Jerome Powell, como jefe del banco central probablemente tomará meses, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

"Yo esperaría que esto se alargue unos meses más antes de que el presidente (Donald Trump) decida quién será el próximo presidente de la Fed", dijo el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, en una entrevista con CNBC el lunes.

Hassett citó las entrevistas en curso del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a posibles candidatos. (Reporte de Susan Heavey, edición de Bernadette Baum. Editado en español por Natalia Ramos)