Decisión tardía del VAR desata polémica por expulsión de jugador tras descanso en Supercopa de Brasil

BRASILIA, 2 feb (Reuters) - El uso del VAR para expulsar a Jorge Carrascal del Flamengo al inicio del segundo tiempo, por un incidente ocurrido antes del entretiempo, suscitó nuevas preguntas sobre su uso durante la Supercopa de Brasil celebrada el domingo en el estadio Mane Garrincha de la capital, Brasilia

La extraña decisión de mostrar la tarjeta roja se produjo después de que los jugadores del Corinthians se quejaran de un supuesto codazo de Carrascal a la cara de Breno Bidon poco antes del descanso

El centrocampista del Corinthians permaneció tendido en el terreno de juego durante varios minutos mientras sus compañeros exigían una revisión del VAR que nunca se produjo

Ambos equipos se dirigieron a los vestuarios dando por zanjado el asunto

Sin embargo, el árbitro Rafael Klein sorprendió a todos los asistentes cuando se dirigió a la cabina del VAR después de que los jugadores regresaran para la segunda parte, concluyendo finalmente que hubo agresión y mostrando una tarjeta roja al centrocampista colombiano, lo que dejó atónito al Flamengo

La decisión provocó la indignación de los jugadores del Flamengo, que creían que cualquier revisión se habría producido durante la primera parte. El Corinthians ganó 2-0 con goles de Gabriel Paulista y Yuri Alberto, y se alzó con el trofeo

"Nunca había visto algo así en mi vida", dijo el entrenador del Flamengo, Filipe Luis, exdefensa del Chelsea y del Atlético de Madrid

"No sé si ha ocurrido alguna vez en otro sitio. Los jugadores esperaron en el campo y se dirigieron al vestuario como si la jugada ya se hubiera revisado. Preparamos todo el plan para jugar 11 contra 11 y entonces ocurre eso (...) No quiero poner excusas por la derrota, pero nunca había visto nada igual"

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) culpó posteriormente a problemas eléctricos del retraso sin precedentes. La CBF dijo que durante el descanso se produjo un corte de electricidad en varias zonas del estadio, incluida la sala de video, que permaneció inoperativa durante gran parte de la segunda parte

"Inicialmente, las imágenes disponibles no proporcionaban pruebas concluyentes, por lo que la primera parte terminó con normalidad", explicó la CBF en un comunicado el lunes por la mañana

"Mientras los procedimientos aún estaban en curso, una nueva comprobación permitió identificar claramente la infracción, lo que llevó a la recomendación de revisión para que el árbitro pudiera evaluar y, en consecuencia, expulsar al jugador". (Reporte de Fernando Kallas en Madrid, edición de Pritha Sarkar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)