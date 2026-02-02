Declarado culpable de homicidio el capitán ruso del barco que chocó en el mar del Norte

El capitán ruso de un buque portacontenedores que había colisionado con un petrolero en el mar del Norte en marzo de 2025, causando una muerte, fue declarado culpable de homicidio involuntario este lunes por la justicia británica

Vladimir Motin, de 59 años, que estaba siendo juzgado desde el 12 de enero en Londres, fue declarado culpable de haber causado la muerte de un miembro de su tripulación, el filipino Mark Angelo Pernia, por el jurado del tribunal de Old Bailey, tras ocho horas de deliberaciones

La sentencia se dará a conocer el jueves

El capitán del carguero se había declarado no culpable, tras el accidente del 10 de marzo, donde el portacontenedores 'Solong' colisionó con el petrolero 'Stena Immaculate', fondeado a unos veinte kilómetros de las costas del noreste de Inglaterra, cerca de Hull

El choque entre el 'Solong', cuyo capitán era Motin, con bandera portuguesa y propiedad de la compañía alemana Ernst Russ, y el 'Stena Immaculate', fletado por Estados Unidos y que pertenecía a la empresa sueca 'Stena Bulk', provocó explosiones y enormes incendios frente a la costa oriental de Inglaterra

Durante el juicio, el acusado negó haberse quedado dormido durante su turno y añadió que nunca abandonó el puente de mando la mañana del accidente

Motin también explicó que no activó una parada de emergencia porque temía que ello pudiera causar la muerte de miembros de la tripulación del petrolero

La fiscalía sostuvo que Motin no hizo "nada" para evitar la muerte del tripulante de su barco

El cuerpo de Mark Angelo Pernia, de 38 años, nunca fue encontrado. El fallecido tenía un hijo de cinco años y su esposa estaba embarazada

Tras conocerse el veredicto, Craig Nicholson, el agente de policía encargado de la investigación, declaró que el hecho de que no hubiera "más muertos o víctimas" fue un "milagro"

Uno de los tanques del 'Stena Immaculate', que contenía alrededor de 220.000 barriles de queroseno, se "rompió" en la colisión, según la compañía estadounidense Crowley, que operaba el petrolero

El choque generó preocupación por su impacto en la vida marina, pero vuelos de vigilancia confirmaron tres días después del accidente que no parecía haber rastros de contaminación procedente de los dos barcos