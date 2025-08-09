LA NACION

Declarado gravedad 1 un incendio forestal en Llamas de Cabrera (León) en el que intervienen casi 20 medios

Declarado gravedad 1 un incendio forestal en Llamas de Cabrera (León) en el que intervienen casi...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Declarado gravedad 1 un incendio forestal en Llamas de Cabrera (León) en el que intervienen casi...
Declarado gravedad 1 un incendio forestal en Llamas de Cabrera (León) en el que intervienen casi...RFEF - RFEF

LEÓN, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera, en la comarca de Truchas, puesto que necesita más de doce horas para ser estabilizado y en el que intervienen casi 20 medios aéreos y terrestres.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, las llamas se originaron, por causas que se investigan, a las 21.06 horas del viernes.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, una autobomba, dos bulldozer y tres medios aéreos.

LA NACION
Más leídas
  1. La drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
    1

    “Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente

  2. Una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir el examen de residencias médicas
    2

    Examen de residencias médicas: una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir

  3. La víctima y el sospechoso compartían en 1984 la pasión por las motos
    3

    Misterio en Coghlan: la víctima y el sospechoso compartían en 1984 la pasión por las motos

  4. ¿La joya del modelo libertario está en peligro? Todos los números detrás del veto de Milei
    4

    ¿La joya del modelo libertario está en peligro? Todos los números detrás del veto de Milei

Cargando banners ...