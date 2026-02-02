Declaran culpable a capitán de buque ruso por muerte en choque con petrolero en Mar del Norte

LONDRES (AP) — El capitán ruso de un buque de carga fue declarado culpable el lunes de homicidio por negligencia grave luego que su embarcación chocara con un petrolero estadounidense en el Mar del Norte el año pasado, causando la muerte de un miembro de la tripulación.

Vladimir Motin había estado de guardia en solitario cuando su buque de carga, el Solong, colisionó con el anclado Stena Immaculate al noreste de Inglaterra el 10 de marzo de 2025. Ambos barcos transportaban carga inflamable, y la colisión provocó un enorme incendio que ardió durante ocho días.

El filipino Mark Angelo Pernia, de 38 años, que trabajaba en la proa del Solong, murió instantáneamente y su cuerpo nunca fue recuperado.

Los fiscales en el juicio en Londres alegaron que Motin, de 59 años, de San Petersburgo, no pidió ayuda, no redujo la velocidad, no activó la alarma ni inició una parada de emergencia como último recurso. Alegaron que el capitán mintió sobre lo sucedido.

"Esta fue una muerte trágica y completamente evitable de un miembro de la tripulación causada por una negligencia real y excepcionalmente grave", afirmó el fiscal especialista sénior Michael Gregory. "Es extremadamente afortunado que nadie más haya muerto".

Motin será sentenciado el jueves.

El Solong, que medía 130 metros (427) de largo, transportaba principalmente bebidas alcohólicas y algunas sustancias peligrosas y se dirigía al puerto de Róterdam en Holanda. El Stena Immaculate medía 183 metros de largo y transportaba combustible para aviones del ejército de Estados Unidos.

El jurado escuchó un largo silencio desde el puente del Solong antes que chocara con el petrolero a una velocidad de 15,2 nudos. Transcurrió un minuto completo antes que se escuchara a Motin reaccionar.

Un video de cámaras de seguridad capturó el momento en que ambos barcos quedaron atrapados las llamas provocadas por el combustible que se filtraba del Stena Immaculate.

"¿Qué nos acaba de golpear... un barco portacontenedores?", se escuchó decir a la sorprendida tripulación a bordo del petrolero estadounidense en una grabación. "Esto no es un simulacro, esto no es un simulacro, fuego, fuego, fuego, hemos tenido una colisión".

Los rescatistas salvaron a 36 personas de ambas embarcaciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.