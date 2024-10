Declaran culpable de asesinato a mujer de Florida por dejar morir a su novio dentro de una maleta

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Una mujer acusada de dejar morir a su novio después de meterlo en una maleta en su casa fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por un jurado del centro de Florida.

Cuatro años después que Sarah Boone fuera detenida por la muerte de Jorge Torres, los miembros del jurado emitieron el fallo en su contra el viernes por la noche, tras deliberar durante unos 90 minutos. Boone se había declarado inocente.

Boone dijo inicialmente a los detectives de la policía del condado Orange que ella y Torres habían estado jugando al escondite el 23 de febrero de 2020 en su residencia de Winter Park, en Florida, cuando pensaron que sería divertido que Torres se metiera en la maleta.

Habían estado bebiendo y ella decidió irse a dormir, pensando que su novio podría salir de la maleta por su cuenta, dijo a los detectives, según el informe de su detención.

Cuando despertó a la mañana siguiente, no encontró a Torres, pero entonces recordó que estaba en la maleta. Abrió la maleta y lo encontró inconsciente, asegura el informe.

Los detectives acusaron a Boone de asesinato tras encontrar videos en su teléfono celular en los que Torres gritaba desde el interior de la maleta que no podía respirar y gritaba repetidamente el nombre de Boone, según el informe de la detención.

Durante el juicio, Boone testificó que los incidentes violentos ocurridos en el pasado entre ella y Torres le hicieron percibir una amenaza de daño inminente y que actuó en defensa propia al mantenerlo dentro de la maleta.

“Sí, eso es lo que haces cuando me asfixias”, dijo Boone en uno de los videos que grabó con el celular esa noche, según el informe de su detención. “Oh, eso es lo que yo siento cuando me engañas”.

Según el informe de la autopsia, Torres tenía rasguños en la espalda y el cuello y contusiones en el hombro, el cráneo y la frente por traumatismo causado por objeto contundente, así como un corte cerca del labio roto.

Boone había pasado por varios abogados desde su detención, lo que contribuyó al retraso de su juicio, que duró 10 días.

Su sentencia está prevista para el 2 de diciembre y se enfrenta a cadena perpetua.

Michael Schneider, periodista de The Associated Press en Orlando, contribuyó a este despacho. Kate Payne es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que reporten sobre temas que reciben poca cobertura.

