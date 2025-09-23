Declaran culpable de intento de asesinato a hombre que merodeaba club de golf de Trump en Florida

Por Andrew Goudsward

23 sep (Reuters) - Un hombre al que se encontró merodeando con una pistola cerca del campo de golf de Donald Trump en Florida el año pasado fue declarado culpable el martes de intento de asesinato de un candidato presidencial, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en las redes sociales.

Un jurado determinó que Ryan Routh, de 59 años, pretendía matar a Trump cuando apuntó con un rifle a través de una valla mientras el republicano jugaba al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

Routh también fue declarado culpable de otros cuatro cargos, y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

Routh huyó sin disparar después de que un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que patrullaba el campo delante de Trump lo vio con el rifle y abrió fuego, según el testimonio de los testigos en el caso.

"Este complot fue cuidadosamente elaborado y mortalmente serio", dijo el fiscal John Shipley al comienzo del juicio, y añadió que sin la intervención del agente del Servicio Secreto, "Donald Trump no estaría vivo".

El juicio de 12 días en el tribunal federal de Fort Pierce, Florida, se desarrolló tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que volvió a situar el aumento de la violencia política en Estados Unidos en el centro de la conversación nacional.

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato, incluido uno en que recibió un disparo en una oreja, durante su campaña presidencial de 2024.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, elogió el veredicto, y añadió: "Este era un hombre malvado con una intención malvada, y lo atraparon".

Los fiscales alegaron que Routh llegó al sur de Florida alrededor de un mes antes del incidente del 15 de septiembre de 2024, siguiendo los movimientos y la agenda de Trump. Supuestamente llevaba seis teléfonos móviles y utilizaba nombres falsos para ocultar su identidad.

Estuvo al acecho durante casi 10 horas el día del incidente, ocultándose en unos espesos arbustos que daban al green del hoyo 6, según los fiscales. Los investigadores encontraron en el lugar de los hechos un rifle de tipo SKS, dos bolsas con placas metálicas como las utilizadas en los chalecos antibalas y una pequeña cámara de video apuntando hacia el campo.

Trump se encontraba en el quinto hoyo, a unos cientos de metros de distancia, cuando descubrieron a Routh, quien fue detenido esa misma tarde tras ser interceptado por la policía en una carretera de Florida. (Reporte de Andrew Goudsward. Editado en español por Javier Leira)