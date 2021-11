Declaran culpables a tres hombres blancos por la muerte de Ahmaud Arbery, un varón negro que hacía deporte

Biden asegura que si bien el veredicto muestra que "el sistema judicial funciona", hay que seguir trabajando por un futuro donde nadie tema por el color de su piel

MADRID, 24 Nov. 2021 (Europa Press) -

Un jurado popular ha declarado culpables a tres hombres blancos por el asesinato de Ahmaud Arbery, un ciudadano negro de 25 años al que creyeron un ladrón y mataron a tiros mientras hacia deporte en su vecindario del sur de Georgia en febrero de 2020.

Los culpables, que está a la espera de sentencia, son Gregory McMichael, de 65 años, su hijo, Travis McMichael, de 35 años, y un vecino, William Bryan Jr., de 52 años. Los tres, que podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua, persiguieron Arbery en sus camionetas antes de que el segundo de ellos lo matara a tiros.

"Hemos ganado a esa turba de linchadores", ha celebrado el veredicto el padre del joven asesinado, Marcus Arbery. "Todas las vidas importan, no sólo las de los niños negros, no queremos que nadie pase por esto. No quisiera ver a ningún padre ver cómo linchan y disparan a sus hijos de esa manera", ha dicho.

"Amar a todos. Todos los seres humanos deben ser tratados por igual. Vamos a acabar con estos linchamientos. Hoy es un buen día", ha celebrado a la salida del tribunal, donde se congregaron familiares, manifestantes e importantes representantes de la comunidad afroamericana y de los derechos civiles.

Veredictos

Travis McMichael, el autor de los disparos que mataron a Arbery, ha sido hallado culpable de los nueve cargos que se presentaron contra él, entre ello el de homicidio premeditado y otros cuatro de asesinato.

Su padre, Gregory McMichael, ha sido declarado culpable de todos los cargos, salvo el de homicidio premeditado, aunque los otros cuatro cargos de asesinato le pueden suponer también cadena perpetua.

El tercer, William Bryan Jr., ha sido declarado culpable de seis de los nueve cargos que también arrastraba, entre los cuales hay tres de asesinato que le pueden suponer su entrada en prisión de manera permanente.

El jurado, formado por once personas blancas y una negra, ha tardado menos de dos días en tomar la decisión. Los acusados han alegado que estaban tratando de llevar a cabo un arresto ciudadano tras acusar sin pruebas a Arbery de que era responsables de una serie de robos que se habían producido en el vecindario.

La defensa sostuvo que Travis McMichael disparó en defensa propia y que a los tres les amparaba una arcaica legislación de Georgia que data de la guerra civil estadounidense --derogada hace seis meses pero en vigor cuando se produjo el asesinato--, por la cual los ciudadanos pueden proceder a llevar a cabo una detención si existe una "duda razonable" con respecto al sospechoso.

El veredicto se ha dado menos de una semana después que un jurado de Kenosha, en el estado Wisconsin, declarara no culpable a Kyle Rittenhouse, quien en agosto del año pasado mató a dos personas e hirió a una tercera durante las revueltas que se sucedieron tras las protestas por la violencia policial contra la comunidad negra.

Biden celebra el veredicto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reaccionado al veredicto recordando que "Arbery debería estar aquí" junto a su familia, la cual al menos ha encontrado justicia con la decisión del tribunal de castigar a los tres responsables de este "horrible crimen".

"Si bien el veredicto de culpabilidad refleja que nuestro sistema de justicia está haciendo su trabajo, eso por sí solo no es suficiente. En cambio, debemos volver a comprometernos a construir un futuro de unidad y fuerza, donde nadie tema por el color de su piel", ha remarcado Biden a través de un comunicado

Por su parte, la vicepresidente, Kamala Harris, ha señalado que este tipo de veredictos "envían un importante mensaje" a la sociedad, pero ha lamentado la estrategia de la defensa, que intentó "deshumanizar" a Arbery "con alegorías racistas, aunque ha celebrado que el jurado no haya caído en esas "tácticas".