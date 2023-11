Laporta: "Xavi tiene elementos suficientes para seguir haciendo una buena campa√Īa"

BARCELONA, 23 Nov. 2023 (Europa Press) -

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, y el presidente blaugrana, Joan Laporta, se posicionaron este jueves hacia no fichar a nadie en el cercano mercado de invierno para sustituir a Gavi, lesionado para lo que resta de temporada, y coinciden en que hay plantilla suficiente para afrontar los retos que tiene el equipo entrenado por Xavi Hern√°ndez.

"El mercado de invierno es siempre un mercado duro y dif√≠cil, no es tan f√°cil. Lo sentimos mucho, la lesi√≥n de Gavi, creo que ya he dicho p√ļblicamente que creo que Gavi es insustituible. No encontraremos ning√ļn jugador como √©l y por eso no es tan f√°cil", asegur√≥ Deco durante la gala de los premios MARCA, en Barcelona.

"Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en lo que tenemos, creo que tenemos una plantilla con jugadores importantes y estamos recuperando jugadores lesionados importantes para el equipo y vamos a tirar adelante y, en el momento justo, si tenemos que hacer alg√ļn cambio ya se sabr√°", augur√≥.

Deco recogi√≥ la asistencia de su presidente, un Joan Laporta quien no quiso mojarse pero que cree que hay plantilla suficiente para competir pese a la grave lesi√≥n de rodilla de Gavi, sufrida en un partido con la selecci√≥n espa√Īola.

"Es una desafortunada lesi√≥n. Lo primero ahora es que el jugador se recupere, que se centre en la recuperaci√≥n, Gavi tiene mucho presente, mucho futuro a√ļn y bien, el club por supuesto estamos a su lado para lo que sea necesario", opin√≥ sobre la lesi√≥n del centrocampista.

Pero, sobre reforzarse, fue claro. "Deco, con el entrenador, pues deciden estos temas y nos lo elevan a la Junta Directiva y luego decidimos. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes como para seguir haciendo una buena campa√Īa", se√Īal√≥.

Tambi√©n quiso felicitar a MARCA por el nivel de prestigio de sus premios. "Felicitar a todos los premiados. Estoy aqu√≠ como presidente del Bar√ßa, acompa√Īado de compa√Īeros de Junta y ejecutivos del club, y estamos muy orgullosos porque tenemos muchos premiados y adem√°s esto entiendo que es fruto de que se trabaj√≥ bien colectivamente y ahora pues los premios individuales llegan", celebr√≥ al ver a Ter Stegen, Lewandowski y Pedri entre los premiados.