El director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza, 'Deco', dejó claro este martes que no deben "ratificar" a Xavi Hernández en el banquillo porque ya le renovaron y eso es una muestra de confianza en su trabajo, y también aseveró que no dudan de Joao Felix del que saben "la capacidad que tiene".

"Esto es un equipo, estamos todos juntos. No tenemos que ratificar nada, Xavi es nuestro entrenador y ha renovado el contrato. Un club que renueva un contrato a un entrenador es porque confía en él, entonces no hay discusión. Entiendo que es normal que, cuando no jugamos bien y no ganamos, haya crítica, es algo que es del fútbol y estamos acostumbrados", señaló Deco a 'Movistar+' tras la victoria ante el Oporto (2-1) en la Liga de Campeones.

También defendió a João Félix, autor del gol de la victoria. "Nosotros no dudamos, yo creo que dudáis vosotros (los periodistas). Nosotros en el día a día sabemos de la capacidad que tiene, llegó muy bien, después ha tenido que tirar porque con las lesiones ha hecho casi 11 ó 12 partidos seguidos sin marcar, pero en muchos tuvo la oportunidad de marcar, balones al palo...", recalcó.

"Es un jugador que nos genera ocasiones y oportunidades. Hoy estoy feliz por él porque es importante también para la confianza, para que esté contento de marcar un gol que tanto iba buscando", añadió Deco sobre el delantero.

El exjugador sabe que es "normal" que haya "críticas" en un club como el blaugrana "cuando no se juega bien y cuando no se gana". "Pero nosotros en el día a día sabemos lo que queremos. Sabemos que teníamos que recuperar a jugadores, tuvimos una parte mala de la temporada, con mucha gente lesionada y, para las rutinas del equipo, es normal que necesiten más partidos", indicó.

"Y cuando creíamos que teníamos a todos, se nos lesiona Gavi, pero así es el fútbol. Nosotros tenemos que pasar las dificultades, pero lo importante es el que está en el día a día, el que está viendo cuánto trabajamos, cuánto sufrimos con las derrotas", agregó Deco.

Sobre la importancia de la victoria para sellar el pase a octavos y como primeros, el director deportivo del FC Barcelona subrayó que "en la fase de grupos, el primer y el segundo partido no son tan trascendentes, pero sí cuando se va acercando el tramo final". "Sabíamos lo que teníamos hoy después de una derrota que no esperábamos. No hicimos un buen partido contra el Shakhtar y tocaba reaccionar, hacer un buen partido, era contra un equipo difícil como el Oporto, pero creo que hemos jugado bien", detalló.

"Lo importante es cómo nosotros nos posicionamos en el campo, pero también la actitud que tenemos. Así que creo que hicimos un buen partido de principio a fin, aunque es normal que tuviéramos dificultades porque el Oporto es un gran equipo y por eso estamos contentos", sentenció.