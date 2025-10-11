Decomisan casi 400 kilos de cocaína y detienen a 14 personas en Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 393 kilos de cocaína y capturaron a 14 personas, incluida una mujer, en un operativo realizado al sur del país, informó este sábado la Policía.

La operación "estratégica" se coordinó luego de que los agentes fueron "alertados por vecinos sobre la presencia de varios individuos armados dentro de (una) vivienda", dijo a periodistas el vocero de la institución, Edwin Monroy.

El decomiso y captura se realizaron en la ciudad de Escuintla, sobre el Pacífico.

En la residencia fueron capturados 14 guatemaltecos, entre ellos una mujer, así como el decomiso de un arsenal compuesto por 10 pistolas de diferentes calibres, cinco carabinas y municiones de diferente calibre, agregó.

La droga estaba oculta en el interior de un recipiente y las autoridades la valoraron en más de US$5 millones.

Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

En 2024, las autoridades guatemaltecas incautaron 18,2 toneladas de cocaína, según datos oficiales.

ec/dg