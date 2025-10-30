Decoraciones de Halloween en Washington revelan que lo más aterrador para los demócratas es Trump

Por Tim Reid y JC Whittington

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - En algunos vecindarios de Washington, de mayoría demócrata, las decoraciones de Halloween con un marcado tono político son una tradición desde hace mucho tiempo.

A nueve meses del inicio del segundo mandato del presidente republicano Donald Trump, algunos residentes están colocando decoraciones anti-Trump en sus jardines, motivados en parte por los recortes presupuestarios, los despidos y las políticas de su administración. Este Halloween también coincide con uno de los cierres gubernamentales más largos de la historia de Estados Unidos.

En un jardín delantero cercano al Capitolio de los Estados Unidos, Donna Breslin, de 79 años, ha montado un cementerio completo con 16 lápidas para conmemorar las medidas políticas que Trump ha adoptado desde que asumió el cargo en enero y que, según ella, están acabando con la democracia estadounidense.

Las lápidas aluden a los recortes del Gobierno de Trump a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y a la investigación sanitaria, ambos parte de su esfuerzo más amplio por reducir la burocracia federal.

Los periodistas de Reuters visitaron dos barrios de Washington, Georgetown y Capitol Hill, conocidos por sus decoraciones de temática política, durante dos días y no encontraron ninguna decoración de Halloween a favor de Trump o en contra de los demócratas.

La zona metropolitana de Washington es la más afectada por los recortes de Trump. Los funcionarios públicos han sido suspendidos de empleo debido al cierre, y cada partido culpa al otro. En la ciudad, alrededor del 90% de los votantes están registrados como demócratas.

Trump defiende los recortes como necesarios para reducir una plantilla inflada e ineficiente. Rechaza la idea de que sus acciones pongan a prueba los límites de la presidencia y socaven la democracia, alegando que simplemente está cumpliendo con su programa electoral.

Kush Desai, un portavoz de la Casa Blanca, dijo que los demócratas estaban haciendo "alarde de virtud sin sentido" con sus exhibiciones anti-Trump en Halloween.

La Casa Blanca también está utilizando Halloween para burlarse de sus oponentes, publicando en Instagram imágenes de disfraces que representan a líderes demócratas, y otra del propio Trump con el mensaje "No incluido- la corona".

Esto parecería ser un esfuerzo de la Casa Blanca para restar importancia a las protestas "No Kings" de decenas de miles de estadounidenses este mes para oponerse a lo que consideran tendencias autoritarias en el liderazgo de Trump.

Uno de los protagonistas de las decoraciones de Halloween de este año es el secretario de Salud de Trump, Robert F.

Kennedy Jr., quien ha recortado personal en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y ha difundido afirmaciones sin sustento de que las vacunas infantiles rutinarias son perjudiciales. En el barrio de Georgetown, al noroeste de Washington, donde vive Kennedy, hay varios esqueletos expuestos en los jardines delanteros junto con mensajes relacionados con las vacunas. En otro jardín delantero de Georgetown, un esqueleto cuelga sobre una valla con un estetoscopio alrededor del cuello, junto a un cartel que dice: "Secretario de Enfermos". (Reporte de Tim Reid y JC Whittington, Edición de Ross Colvin y Howard Goller; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)