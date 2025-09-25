Decretan arresto domiciliario para el responsable de la lucha contra las drogas del expresidente Morales
MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Justicia boliviana ha decretado este jueves arresto domiciliario para Felipe Cáceres, ex viceministro de Defensa y responsable de la lucha contra las drogas durante el mandato del expresidente Evo Morales, después de su detención este martes cerca de un supuesto laboratorio de drogas en Cochabamba.
La Fiscalía ha acusado a Cáceres de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas. Morales ha calificado la detención de "montaje político" y ha asegurado que "gente del Gobierno" le contó que "hay un plan" para intentar acusar a personas de su confianza.
"Todo montado", dijo el expresidente en Radio Kawsachun Coca.
El Gobierno de Bolivia comunicó en un primer momento que Cáceres fue detenido cerca de un laboratorio con capacidad para producir hasta 160 kilos de cocaína situado en una parcela de su propiedad, en Puerto Villarroel, si bien no se aventuró a afirmar que dichas instalaciones fueran suyas.
"En ningún momento se ha afirmado que él sea dueño de este laboratorio, lo que sí se ha identificado (...) es que este laboratorio se encuentra dentro de la parcela del señor Cáceres, es por eso que el Ministerio Público ha determinado su aprehensión", dijo el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
