Defensa: Argentina alineada con EEUU, China "amenaza"

El ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, y el comandante estadounidense Holsey, inauguraron Southdec (Conferencia Sudamericana de Defensa) 2025, una cita regional en la que participan expertos en defensa y seguridad y las máximas autoridades militares de varios países americanos e invitados de organismos europeos.

"Esta conferencia no habría sido posible sin la realización y colaboración conjunta entre la Argentina y los Estados Unidos. Para nuestro país es muy importante este encuentro, porque ratifica la decisión y el mandato del presidente Javier Milei de alinearnos con la administración de Donald Trump", remarcó el ministro argentino, luego de que sonaran el himno de ese país y el de la potencia del norte.

Y sostuvo que la administración Milei parte de "un diagnóstico sobrio y realista", que entiende que hay una "etapa internacional más compleja y volátil" debido a "la aceleración tecnológica". "Este entorno repercute en América Latina, donde tenemos organizaciones criminales que operan internacionalmente y que deben ser combatidas con Estados preparados", agregó Petri.

"Sudamérica ha sido y debe seguir siendo una zona de paz.

Sostener esa condición requiere de valores firmes y cooperación amplia", insistió el ministro argentino.

Por su parte, Holsey destacó "la asociación" con Argentina en la zona para "actuar frente a los desafíos de seguridad más urgentes". Y argumentó que las organizaciones criminales "perpetúan un ciclo de violencia y corrupción que amenaza la seguridad ciudadana y la integridad de la democracia".

"Actualmente, existen 33 grupos sancionados por Estados Unidos, incluidos diez recientemente designados como organizaciones terroristas extranjeras, que operan en el hemisferio occidental dedicándose al tráfico ilícito de drogas, armas, mercancías, fauna silvestre y personas, obteniendo ingresos de US$358.000 millones al año", precisó el alto mando.

Y luego, más enfático, advirtió que, al mismo tiempo, "el Partido Comunista Chino (PCCh) continúa su metódica incursión en la región" y "busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos valiosos y establecer infraestructura de posible uso dual, desde puertos hasta el espacio".

"Su presencia e influencia tienen consecuencias de gran alcance en todos los dominios, particularmente en el Cono Sur, donde líneas marítimas vitales de comunicación, como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el PCCh para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones o la neutralidad de la Antártida", agregó Holsey en su diagnóstico.

"La defensa de este hemisferio es una de las principales preocupaciones del presidente Trump. América primero no significa 'Estados Unidos solo', pero tampoco que cada socio no deba tomar acción. Cada socio debe asumir su parte.

“La seguridad en este hemisferio es una responsabilidad compartida. Haremos más, pero esperamos que nuestros aliados también hagan más”, dijo, a su vez, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson en un tramo del encuentro.

E insistió con que “China es una amenaza para nuestros pueblos”, ya que “controla instalaciones militares, de inteligencia y espaciales en todo este hemisferio”, mientras que sus empresas “se apropian de tierras, se hacen con infraestructura crítica y sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones”.

“Quiero ser claro con una cosa: nosotros no buscamos una guerra con China, sin embargo, queremos prevenir que haya una guerra y lo haremos con una disuasión firme y decidida frente a sus amenazas en esta región”, aclaró Ditlevson.

Bajo el lema “Lecciones aprendidas y mejores prácticas en la lucha contra amenazas en entornos multidominio”, los especialistas comenzaron con el debate en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en una de las zonas más bella de la capital argentina.

Entre los invitados están las máximas autoridades militares de Brasil, el almirante Renato Aguiar Freire; de Chile, el contraalmirante Oscar Manzano; de Colombia, el almirante Francisco Cubides; de Ecuador, el almirante Jaime Patricio Vela Erazo; de Paraguay, el general César Moreno Landaira; de Perú, el general David Guillermo Ojeda Parra; de Surinam, el general Werner Kioe A Sen, y del Uruguay, el general Rodolfo Daniel Pereyra Martínez.

También asisten observadores de Canadá, Francia, España, Portugal, Reino Unido, de la Junta Interamericana de Defensa (JID), entidad que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros. (ANSA).