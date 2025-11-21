Defensa brasileño Alexandro finalmente no será operado, anuncia el Lille

El Lille informó este viernes que el defensa brasileño Alexsandro finalmente no será operado para tratar una lesión en el cuádriceps derecho, un cambio de planes respecto a lo que el cuadro francés había anunciado hace dos semanas.

En vez de pasar por el quirófano, el jugador de la Canarinha seguirá "un proceso de rehabilitación" en la clínica Aspetar, en Catar.

Pieza clave en la defensa del Lille, el central de 26 años sufrió una lesión muscular contra Toulouse el 14 de septiembre y no ha vuelto a los terrenos de juego desde entonces.

El Lille confirma que su defensa internacional brasileño Alexsandro se ha sometido actualmente a pruebas médicas en la clínica Aspetar, escribió el club francés en un comunicado.

Tras la batería de pruebas realizadas, Alexsandro seguirá en primera instancia un trabajo de rehabilitación en el complejo catarí, antes de volver a Francia, agregó.

El entrenador del Lille, Bruno Genesio, afirmó que la marcha del zaguero hacia la clínica de Doha, reputada por tratar a deportistas de alto nivel, era una "decisión consensuada, tomada entre todo el mundo en el club".

También confirmó que la perspectiva de disputar el Mundial de 2026 (11 de junio al 19 de julio) había decantado la balanza.

Alexsandro ha querido tomarse un tiempo para analizar las diferentes soluciones para sanar lo más rápidamente posible. Evidentemente, en su cabeza, hay un plazo muy importante para él al final de temporada, aseguró el DT.

El central de 1,91 metros de estatura debutó en junio con la selección absoluta de Brasil luego de llamar la atención del DT Carlo Ancelotti.

rbo/jld/dam/raa