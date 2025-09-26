Defensa brasileño del PSG Marquinhos sufre una lesión en el muslo izquierdo

26 sep (Reuters) - El defensa del Paris Saint Germain Marquinhos se sumó a la larga lista de lesionados del club francés, que dijo el viernes que el brasileño estará de baja las próximas semanas por un problema en el muslo izquierdo.

El jugador de 31 años, que llegó al PSG en 2013 y ha disputado más de 300 partidos en la Ligue 1, se lesionó días antes del partido de Liga de Campeones que disputará el miércoles ante el Fútbol Club Barcelona, sumándose a una lista que también incluye a Joao Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé.

Los tres jugadores continúan su recuperación, añadió el PSG en un comunicado.

Marquinhos sufrió la lesión en los últimos minutos de la derrota del lunes por 1-0 ante el Olympique de Marsella, dijo el entrenador del PSG, Luis Enrique.

"Me dijo que sentía un poco de dolor. Nada importante, pero tenemos que estar atentos y no correr riesgos", afirmó el entrenador español a la prensa el viernes. "Es una pena para nosotros porque Marquinhos es nuestro capitán, pero tenemos que estar preparados y creo que lo estamos".

El entrenador del PSG afirmó que no está preocupado por las lesiones.

"El fútbol es un deporte en el que las lesiones son normales porque hay impacto. Es un deporte de impacto. Es normal tener lesiones musculares y hay que saber gestionarlas", añadió. "Tenemos muchos jugadores de la cantera que pueden jugar".

El PSG, campeón vigente de la Ligue 1, recibirá el sábado al Auxerre.

(Reporte de Vincent Daheron y Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)