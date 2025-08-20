Defensa: Chile y Japón, acuerdo en tecnologías de defensa

El memorándum de entendimiento fue firmado este martes por la ministra de Defensa de Chile, Adriana Delpiano, junto a una delegación encabezada por el viceministro parlamentario de Defensa de Japón, Kobayashi Kazuhiro, y su embajadora en Chile, Ito Takako. En los días previos, el documento fue rubricado por el ministro de Defensa nipón, Nakatani Gen.

La secretaria de Estado chilena señaló que el convenio sienta bases para una cooperación más sostenida y estable, "en temas como asistencia humanitaria, la gestión de desastres, la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, y el intercambio de tecnologías, entre otros". En 2026 Chile abrirá una Agregaduría de Defensa en Tokio, a cargo de la Armada, pero "que beneficiará a las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas", dijo Delpiano y explicó que esta medida es parte de una serie de acciones destinadas a "consolidar nuestra relación en defensa".

Japón es el país asiático con el cual Chile tiene la relación diplomática más antigua; este año se cumplen 129 años de ella. (ANSA).