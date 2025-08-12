Defensa Civil afirma que ataques israelíes en Ciudad de Gaza se intensifican

La agencia de defensa civil de Gaza afirmó que los ataques aéreos israelíes sobre Ciudad de Gaza se intensificaron en los últimos días, después de que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobara planes para ampliar la guerra allí.

El gobierno israelí no proporcionó un calendario exacto de cuándo entrarían sus fuerzas en la zona, pero según el portavoz de la defensa civil, Mahmud Basal, los bombardeos aéreos sobre la ciudad de Gaza han ido en aumento durante los últimos tres días.

Bassal señaló que los barrios residenciales de Zeitun y Sabra fueron atacados "con bombardeos muy intensos que tienen como objetivo viviendas civiles, posiblemente incluidos edificios de gran altura".

"La ocupación israelí está utilizando todo tipo de armas en esa zona —bombas, drones y también municiones altamente explosivas que provocan una destrucción masiva de viviendas civiles", añadió.