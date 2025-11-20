Defensa Civil de Gaza anuncia tres muertos en nuevos bombardeos israelíes
La Defensa Civil de Gaza anunció este jueves la muerte de tres personas en un bombardeo israelí durante la madrugada en el sur del territorio palestino, en medio de...
La Defensa Civil de Gaza anunció este jueves la muerte de tres personas en un bombardeo israelí durante la madrugada en el sur del territorio palestino, en medio de acusaciones cruzadas de vulnerar la tregua.
La organización de primeros auxilios, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, dijo que se había hecho cargo de tres muertos y 15 heridos tras el ataque israelí sobre una vivienda al este de Jan Yunis.
Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba investigando. De acuerdo con una fuente del Ministerio del Interior de Gaza, los ataques aéreos cesaron a las 03:00 GMT, pero los disparos de artillería israelíes continúan en la zona.
