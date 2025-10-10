Defensa Civil de Gaza dice que halló 55 cadáveres tras el repliegue de Israel

Más de 50 cuerpos fueron recuperados de los escombros en la Franja de Gaza este viernes después de que Israel declarara un alto el fuego con Hamás y comenzara a retirar sus tropas, indicó la Defensa Civil del territorio palestino.

Mohamed al Mughayir, del equipo de rescate que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, señaló que al menos 55 cuerpos habían sido hallados. No proporcionó detalles sobre cuándo o cómo murieron esas personas.

El director del Hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, dijo a AFP que 33 de los cuerpos fueron llevados a hospitales de Ciudad de Gaza, escenario de una intensa ofensiva israelí antes del alto el fuego del viernes.

Afirmó que uno de los fallecidos fue "blanco hoy [viernes] de fuego israelí" al norte de Ciudad de Gaza, la mayor urbe del enclave.

El ejército israelí anunció el viernes que sus tropas habían cesado el fuego "en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes" cautivos en Gaza.

La retirada activó un plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes restantes retenidos en Gaza, según un plan de paz de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

La Defensa Civil confirmó que las tropas israelíes y los vehículos blindados estaban retirándose de posiciones avanzadas tanto en Ciudad de Gaza, en el norte, como en Jan Yunis, en el sur.

Tras dos años de una devastadora guerra, miles de palestinos desplazados por el conflicto comenzaron a regresar a sus hogares, en gran parte destruidos.

"Estamos cansados, pero lo más importante es que la guerra terminó", dijo Akram Al Sahhar, de 50 años, que caminó durante horas junto con sus hijos para llegar a Ciudad de Gaza.

str-acc/jd/jsa/meb/an