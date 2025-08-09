Defensa Civil de Gaza informa de 10 muertos por disparos y bombardeos israelíes

El portavoz de la Defensa Civil de la Franja de Gaza, Mahmud Basal, indicó que 10 personas murieron el sábado en el territorio palestino, ocho de ellas por disparos del ejército israelí cerca de centros de ayuda.

Al menos seis cuerpos, incluido el de un niño, fueron trasladados al hospital Al Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, junto con 30 heridos, declaró Basal a AFP.

Las víctimas fueron alcanzadas por disparos israelíes cuando civiles se congregaron cerca del punto de distribución de ayuda de la GHF (Fundación Humanitaria de Gaza) en la carretera principal Salah al Din, en el centro del territorio, afirmó el portavoz.

Otras dos personas, entre ellas una mujer, fueron abatidas por las fuerzas israelíes cerca de otro centro de ayuda al noroeste de Rafah, en el sur, indicó la misma fuente.

Según testigos, varios miles de personas se reunieron el sábado por la mañana alrededor de los centros de ayuda de la GHF (apoyada por Estados Unidos e Israel), en el centro de la Franja de Gaza y en las zonas al oeste de Rafah y Jan Yunis, con la esperanza de conseguir alimentos.

El ejército israelí no comentó estas informaciones por el momento.

Las restricciones impuestas a los medios por Israel, que asedia Gaza desde el inicio de la guerra contra Hamás, y las dificultades de acceso sobre el terreno, impiden a AFP verificar de manera independiente la información proporcionada por las distintas partes.