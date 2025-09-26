Defensa Civil de Gaza reporta 22 muertos en ataques israelíes antes de discurso de Netanyahu en la ONU

La Defensa Civil de Gaza reportó una veintena de muertos en ataques de Israel este viernes en todo el territorio palestino, antes del esperado discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU.

Esta agencia de socorro, que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, y los hospitales informaron de varias operaciones del ejército israelí durante la noche, la mayoría en Ciudad de Gaza.

Los ataques dejaron al menos 22 muertos, según la Defensa Civil.

El ejército israelí informó en un comunicado este viernes que la fuerza aérea "atacó más de 140 objetivos en toda la Franja de Gaza, incluidos terroristas, túneles e infraestructuras militares".

Israel lanzó el 16 de septiembre una gran ofensiva terrestre y aérea para tomar Ciudad de Gaza y el ejército informó el jueves que desde finales de agosto 700.000 palestinos han huido del principal núcleo urbano de la Franja.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que desde finales de agosto 388.400 personas iniciaron un éxodo hacia el sur de la Franja de Gaza, la mayoría desplazados de Ciudad de Gaza.

Netanyahu ordenó a las tropas que difundan su discurso en la ONU por altoparlantes desde el lado israelí de la frontera con Gaza, para que sus palabras también se escuchen en el territorio palestino.

La guerra en Gaza estalló tras el asalto de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, cuando comandos islamistas mataron a 1219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí ya deja más de 65.500 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.

El ejército llamó este viernes a la población de "la zona del puerto de Gaza y de Al Rimal" a evacuar estas posiciones.

Una desplazada, Rahma Abu Juwanah, afirmó a AFP que el ejército israelí lanza panfletos, pero ya no hay "ningún lugar seguro".

"Nos vamos, huimos de un lugar a otro. Ya no hay ningún lugar del que no hayamos huido", contó desde el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza mientras abrazaba al cadáver de su hermana que, dijo, murió en la víspera en un ataque contra el campamento de refugiados de Al Shati.

El ejército israelí fue consultado por la AFP sobre este ataque y todavía no ha respondido y declaró que está indagando.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, la AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

