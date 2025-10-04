Defensa Civil de Gaza reporta intensos bombardeos de Israel pese a llamado de Trump

La Defensa Civil de Gaza informó este sábado que Israel lanzó decenas de bombardeos sobre Ciudad de Gaza, a pesar del llamado de Donald Trump a Israel a detener sus ataques después de que Hamás aceptara su plan de paz.

"Fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería contra Ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja, a pesar del llamado del presidente" estadounidense, declaró a la AFP el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal.

Basal, cuyos equipos de rescate operan bajo la autoridad del gobierno de Hamás, añadió que 20 viviendas quedaron destruidas en los bombardeos nocturnos.

